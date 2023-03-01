《繩角》導演認逼酒吧女郎當性奴判囚10個月　官斥卑鄙無恥

曾任TVB《踩過界》、ViuTV《繩角》等劇集導演羅俊偉，涉於去年初與在夜店女郎性交易期間，拍下對方私密照，及後再以相關照片不斷威脅對方，包括做他的「性奴」，又要她全裸扮狗跪下伸舌頭拍攝，甚至要事主安排另一女子，向他提供性服務玩「3P」。他早前承認「未經同意下威脅發布私密影像罪」，而另一項「普通襲擊罪」則獲撤回。今(1日)在九龍城裁判法院，被判入獄10個月。裁判官批評被告行為卑鄙無恥，如今身敗名裂亦是自取其辱。

官：行為卑鄙無恥

43歲被告羅俊偉，報稱導演。辯方求情時指，被告被告大學畢業後成為導演，一直待人接物有禮，在行內口碑極好及「搶手」。而其因本案已還押90天，期間和前度復合。被告對他的作為感到後悔和羞恥，對事主感歉意，承諾會戒除過往陋習，形容其重犯機會微乎其微。

惟裁判官稱，被告不停催促事主服從命令，步步進迫，期間不停加上新條件。另外，又懂得詳細交代要求事主如何拍攝，肯定被告當時是完全清醒。他形容相關舉動，與被告所說僅喝醉後胡言亂語，完全不吻合。再加上，被告重複用私密照及說話脅迫女事主，行為相當卑鄙，故以15個月監禁為量刑起點，因認罪減刑至10個月。