美心夥拍本地農莊 廚餘培植農產品 低碳飲食進駐逾30家院校機構

廚餘也可以轉廢為能，培植出優質的農產品。美心集團推行的「WeGen farming再生農業」計劃夥拍本地農莊轉化餐前廚餘成為酵素，培植出零農藥、零化肥的優質農產品，再供應至餐廳使用。由於計劃成效顯著，踏入2025年，美心首次供應本地再生農作物予集團以外的30多間院校和機構的餐廳和飯堂。連同美心集團旗下餐龐、西餅店及咖啡店，全港將有近70間餐廳陸續推出精心烹調的「WeGen菜式」，推廣低碳健康的飲食方式。

以本地再生農作物入饌的WeGen 菜式，將於合作院校和機構的員工或學生飯堂及醫院病人餐供應，菜式包括「香煎豬扒飯伴紅酒燒汁配烤車厘茄及燴時蔬」、「煙燻脆皮腸拼雞扒飯伴意式鮮茄汁配烤車厘茄及燴時蔬」及「本地種植車厘茄沙律杯伴柚子油醋汁」。除此之外，多款「WeGen菜式」亦會由即日至4月期間，分別在美心旗下30間指定中、西、日菜餐廳，快餐店、西餅店及咖啡店陸續推出。

美心今日舉行「WeGen farming再生農業」合作啟動禮，宣布2025年的夥伴合作計劃，攜手推廣「WeGen菜式」。席的合作院校和機構包括香港中華煤氣有限公司、香港浸信會醫院、香港機場管理局、國泰航空、香港浸會大學、香港中文大學、香港科技大學等。

去年供應的廚餘較前年多3倍

美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威表示，美心將可持續發展的理念融入營運中，已恆常化回收廚餘，並建立系統化的減廢營運流程。2024年美心供應逾20公噸餐前廚餘予計劃的合作夥伴「鴻日農莊」，對比2023年時多約3倍，而再生農作物的產量亦錄得倍增至約8公噸。「鴻日農莊」按季節、不同餐飲品牌及菜單要求，種植及供應時令蔬果。

美心自2022年起夥拍本地農場「鴻日農莊」進行「WeGen farming再生農業」試驗和先導計劃，收集美心的餐前廚餘，例如芒果皮、豆渣、三文魚骨、咖啡渣、蛋殼等轉化為酵素，有助強化土壤營養、防止害蟲，更透過環境友善的耕作方法，維持生物多樣性，減低碳排放。