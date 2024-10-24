美酒佳餚巡禮中環開鑼 展商：經濟低迷須把握宣傳機會

勞碌後晚上最好來一杯美酒慰勞自己。一年一度的美酒佳餚巡禮昨晚7時半在中環海濱活動空間開鑼，超過300個攤位提供逾千款酒品美食，部分展商更以有獎遊戲推銷紅酒。場內檔主雖普遍看淡銷情，擔心打風影響活動，市道不濟亦讓他們抱「打個和就好」心態。亦有展商認為市道不好，更應出來擺檔，盡力做好產品質素，吸引港人旅客入場消費。 今年巡禮首次延長至5天，每日開放至晚上11時，除昨晚7時半開放，今天(24日)和明天(25日)均下午4時開始，周六、周日則中午12時起開放。票價方面，成人門票40元、小童及長者半價；用作品酒的「品味通行證」設3個價錢，包括400元14張和240元8張，以及290元8張連紀念版酒杯。

池先生

展商平常心看銷情 巡禮展出來自法國、意大利、德國等35個國家及地區的經典名酒，亦引入中國白酒、英國氣泡酒。今年中國展區規模較去年大，共29個知名中國酒莊參與。展商「Drinkol」負責人池先生表示，公司出售性價比高的中國美酒，如在有逾50多年歷史的「IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽」中獲金獎、來自寧夏的木蘭朵M365葡萄酒，便是活動主打酒之一，而展會價僅售268元。池先生相信，性價比高的酒在現時市道下具優勢，會「平常心看待銷情」，希望總營業額可與去年的六位數水平相若。 不少展商活動期間各出奇招力求吸客，烈酒零售或批發商「101酒業」行銷經理Vincent表示，去年巡禮期間有舉辦的「拉酒嘴」遊戲大受歡迎，今年則以「鬥快飲酒」的有獎遊戲方式吸客。負責人Frankie補充，去年活動人流不錯，今年延長至5天必然是好事，但擔心周六活動或受天氣影響。

唐熙宏

多間米芝蓮餐廳參展 另外，現場有超過110個美食攤位，並增設由米芝蓮星級及名廚推介餐廳組成的「名饌薈」專區。米芝蓮三星「富臨飯店」行政總廚黃隆滔表示，對上一次參展已是2017年，當時每日售出2,000至3,000份食物；時隔7年再參與，相信生意額增加30%至40%。 專區內另一展商「魚事者」老闆唐熙宏估計，活動期間每日都有5位數字生意額；他續指，現時經濟低迷，但「正因如此，更應出來擺檔」，並相信每間店舖均有自己的特色，努力做好產品質素，定能向市民及遊客推廣自家產品。