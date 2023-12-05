聯合醫院手術室「冧燈」擊傷醫護　承辦商須道歉賠償禁投標1年

基督教聯合醫院今年2月發生手術室的手術燈從天花板墮下事故，導致一名麻醉助理被手術燈撞傷肩膊。醫管局今(5日)公布，已採取行動處分涉及基督教聯合醫院手術燈掉落事故的保養維修承辦商，其中除了會繼續不接受該承辦商投標公院所有天花懸吊醫療儀器的採購項目，直至醫管局認為該承辦商的服務質素達致要求為止，並且要求承辦商須向醫管局公開道歉及賠償等。

稱 處分基於合理、嚴謹和審慎考慮 醫管局發言人說，局方非常重視事件，考慮到手術燈事故的嚴重性和涉事承辦商的服務表現，決定採取一系列措施處分涉事的承辦商，嚴肅追究責任，包括：

承辦商須向醫管局公開道歉

承辦商須賠償醫管局因事故導致的損失及其他相關開支；及

醫管局由本年9月起不接受有關承辦商參與所有天花懸吊醫療儀器的投標，本局會繼續執行安排，為期1年，直至2024年9月審視及確信承辦商的服務質素達致要求後，才會考慮恢復其投標資格 醫管局認為，今次對承辨商作出處分是基於合理、嚴謹和審慎的考慮，同時亦是向所有承辦商發出明確信息，醫管局不會容忍不合格的服務質素，有關暫停投標資格的規管行動亦適用於未來的招標項目，又說事故後已即時採取措施，包括安排保養承辦商全面檢查各公院使用的同型號手術燈及更換手術燈的螺絲，並且邀請機電工程署及委托獨立工程專家調查事故成因等。