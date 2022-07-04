「舊油麻地警署100周年」開放日限額參觀 周五起網上登記

今年是舊油麻地警署建成100周年，警務處將於8月分於「舊油麻地警署」舉辦為期4日的開放日。活動名額有限，網上登記系統由7月8日（星期五）起一連3日開放，每天中午12時開始接受登記。每天有固定的登記名額，每名登記人士最多可申請兩張門劵，滿額即止。

根據資料顯示，油麻地警署始建於1873年初，座落於上海街和眾坊街交界。舊油麻地警署於1922年遷往廣東道627號現址，是一座新古典主義愛德華式建築物，充滿英式建築特色；拱形天花板、木製地板、雲石壁爐和鑄鐵樓梯扶手，昔日建築特色活現眼前。長長的V型建築物設有中庭，曾用作檢閱廣場。典型的羈留室予人簡陋、黑暗和潮濕的感覺。該建築物現被列為二級歷史建築。

展覽區域主要分為三個部份，包括介紹油麻地警署歷史、油麻地重大事件及油麻地歷史發展。而地下羈留室更設有由油尖旺民政事務處和油尖旺區撲滅罪行委員會贊助的「型警解密」遊戲予公眾參與，其他主題區域活動包括戶外立體拍照區及攤位遊戲。

活動詳情

日期：8月6日（星期六）

時間：下午2時30分至下午6時30分

日期：8月7日（星期日）及8月13日至8月14日（星期六及星期日）

時間 : 上午9時30分至下午6時30分

地點：油麻地廣東道627號

詳細：按此