「舞動西九龍」30學員齊獻技 小六生舞出自信不再膽怯

數十名舞者在舞台上，圍成一圈，正在「決鬥」；而今年讀小六的Hailey更要獨自站台，隨音樂與節拍扭動身體，難免更緊張及忐忑，但她早前參與「舞動西九龍」兒童及青少年街舞使訓練計劃，經過20星期訓練，最後還是鼓起勇氣走到台前，在百多名觀眾前獨舞一番。Hailey母親表示，自從女兒學習舞蹈後，變得較有自信，看見她很享受舞台，也覺得十分開心。
「舞動西九龍」兒童及青少年街舞使訓練計劃由慈善組織莒光文化服務基金與藝志高舞蹈教育合辦，並由施永青基金全力贊助，為一班基層家庭兒童及青少年提供街舞訓練。30名10至24歲的學員跟隨專業街舞導師分別學習Waacking、Popping以及Hip Hop，為期20星期的街舞訓練。昨天舉行畢業禮兼匯演，他們齊集西九龍中心向觀眾展示努力練習的成果，精彩的舞蹈博得在場觀眾熱烈掌聲。
獨舞可鍛鍊勇氣
讀小六的Hailey是計劃其中一員，學習Popping的她，在「Cypher」環節中，面對台下逾百名觀眾，鼓起勇起獨自走出來作單人表演，絲毫沒予人害羞之感。Hailey演出後接受訪問，稱在台上玩得很開心，雖然要獨舞時難免緊張，但認為這是鍛鍊勇氣的好機會。
Hailey的媽媽表示，Hailey向來有學習舞蹈，有一次女兒在社交媒體接觸到Popping，十分喜歡，向她表達想學習的意願。適逢見到該計劃，能以較優惠的價錢報讀課程，便讓女兒參與。她表示，自從女兒學習舞蹈後，變得較有自信，看見她很享受舞台，也覺得十分開心。 Haley的姐姐表示，妹妹以往的性格較內斂及被動，自從學習舞蹈後，整個人都較以往更開心和自信。
另一名學員Oscar，現年23歲，他表示，本身有學習音樂，半年前開始學習街舞，他認為，學習跳舞，以及在觀眾面前演出後，令他不再如以往般害羞。他自言亦很享受和不同年齡學員齊齊跳舞的時光。