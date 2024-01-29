「舞動西九龍」30學員齊獻技 小六生舞出自信不再膽怯

數十名舞者在舞台上，圍成一圈，正在「決鬥」；而今年讀小六的Hailey更要獨自站台，隨音樂與節拍扭動身體，難免更緊張及忐忑，但她早前參與「舞動西九龍」兒童及青少年街舞使訓練計劃，經過20星期訓練，最後還是鼓起勇氣走到台前，在百多名觀眾前獨舞一番。Hailey母親表示，自從女兒學習舞蹈後，變得較有自信，看見她很享受舞台，也覺得十分開心。

「舞動西九龍」兒童及青少年街舞使訓練計劃由慈善組織莒光文化服務基金與藝志高舞蹈教育合辦，並由施永青基金全力贊助，為一班基層家庭兒童及青少年提供街舞訓練。30名10至24歲的學員跟隨專業街舞導師分別學習Waacking、Popping以及Hip Hop，為期20星期的街舞訓練。昨天舉行畢業禮兼匯演，他們齊集西九龍中心向觀眾展示努力練習的成果，精彩的舞蹈博得在場觀眾熱烈掌聲。