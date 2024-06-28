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2024-06-28 16:37:55

「萬能鍾」鍾志光獲教育大學頒授榮譽院士 「有體育賽事就有他評述」

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香港教育大學頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴(教育大學提供)

香港教育大學頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴(教育大學提供)

香港教育大學於今日(6月28日)在大埔校園頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。

 

香港教育大學頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴(教育大學提供) 香港教育大學頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴(教育大學提供) 香港教育大學頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴(教育大學提供)

教大校長李子建讚揚二人在事業取得成功時仍不忘回饋社會，其中鍾志光是香港家喻戶曉的公眾人物，活躍於體育評述、戲劇、綜藝和文化節目等多元領域，他不懈追求新知，矢志向年青一代傳承及弘揚中華文化。顏寶鈴作為商界的翹楚，關心社會，對香港以至國家的慈善和公益事業充滿熱忱，尤其推動教育不遺餘力，成立多個教育基金及獎學金。

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香港教育大學公布，將於6月28日頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。(鍾志光FB圖片)

香港教育大學公布，將於6月28日頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。(鍾志光FB圖片)

香港教育大學公布，將於6月28日頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。(教大圖片)

香港教育大學公布，將於6月28日頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。(教大圖片)

其中有「萬能鍾」、「鍾仔」、「鍾Sir」之稱的鍾志光，因資深體育評述員身份廣為人知，縱橫體壇三十多年，採訪及多項體壇活動，「凡是有賽事，就有鍾志光」，他更涉足電視劇、綜藝及文化節目，憑藉其專業工作態度贏得廣泛尊重。他自小對體育運動充滿熱誠，於葛量洪教育學院（香港教育大學前身之一）主修體育教育文憑課程。

體育以外，鍾志光對中國文學、歷史和哲學領域亦表現出濃厚的興趣和素養，持有中國人文學科榮譽學士學位、中國語言及文學碩士學位，以及哲學文學碩士學位。他在香港電台主持「清晨爽利」節目已近十年，與公眾深入交流中國文化和詩歌等主題。在今年的香港全民閱讀日，鍾先生更受邀進行了一場以中華文化為主題的網上講座。他經常應各學校及香港教育大學的邀請，與年輕人分享他對中國文化、師生關係、寫作與閱讀、詩詞朗誦及職場經歷的見解，常勉勵年輕一代不應被眼前的得失所影響，目光要放得更長遠。

香港教育大學公布，將於6月28日頒授榮譽院士銜予商人顏寶鈴，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。(教大圖片)

香港教育大學公布，將於6月28日頒授榮譽院士銜予商人顏寶鈴，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。(教大圖片)

顏寶鈴創立多項教育及扶貧基金

至於商人顏寶鈴於工商界馳騁數十載，視推動教育發展為己任。1959年出生於福建的她，於80年代初移居香港，其後與丈夫共同創建飛達工藝廠，該公司更於2000年在香港聯合交易所主板上市，成為當時全球唯一上市的帽業製造商。

顏寶鈴致力促進香港的教育事業發展，除設立慈善基金會及獎學金協助有經濟困難的學生，更募集資金興建多所校舍。此外，在福建及孟加拉，她亦投放資源於當地基礎建設，包括捐建醫院、學校和大學教學設施，並創立多項教育及扶貧基金。

顏寶鈴擔任多項公職，目前為第十四屆全國政協委員。2009年被香港特區政府授予銅紫荊星章，2013年獲委任為太平紳士，並於2020年榮獲大灣區殿堂級傑出女企業家奬。

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