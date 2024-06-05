其中有「萬能鍾」、「鍾仔」之稱的鍾志光，因資深體育評述員身份廣為人知，他更涉足電視劇、綜藝及文化節目，憑藉其專業工作態度贏得廣泛尊重。他自小對體育運動充滿熱誠，於葛量洪教育學院（香港教育大學前身之一）主修體育教育文憑課程。

體育以外，鍾志光對中國文學、歷史和哲學領域亦表現出濃厚的興趣和素養，持有中國人文學科榮譽學士學位、中國語言及文學碩士學位，以及哲學文學碩士學位。他在香港電台主持「清晨爽利」節目已近十年，與公眾深入交流中國文化和詩歌等主題。在今年的香港全民閱讀日，鍾先生更受邀進行了一場以中華文化為主題的網上講座。他經常應各學校及香港教育大學的邀請，與年輕人分享他對中國文化、師生關係、寫作與閱讀、詩詞朗誦及職場經歷的見解，常勉勵年輕一代不應被眼前的得失所影響，目光要放得更長遠。