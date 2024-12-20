「藝文香港 ART HONG KONG」國際博覽會一連四日於會展舉行

國際博覽會由紫荊文化集團主辦，聯合出版集團、中國對外文化集團協辦，集古齋、K11 ART FOUNDATION 承辦，貴州茅台作為全球首席合作夥伴，中國銀行（香港）作為聯合合作夥伴，由昨日起至22日在香港會議展覽中心Hall 1E 舉行。今屆「藝文香港」匯聚海內外眾多知名藝術家和多間知名藝術機構，融合現代數字光影技術，創造沉浸式非凡體驗，首次引入主賓省概念，推介貴州省多彩民族文化，旨在打造成為兼具「中國氣派、國際品牌、灣區風韵、香港特色」的藝術文化盛事。

今屆「藝文香港」特別邀請了來自世界各地的逾70名藝術家，作品包括：草間彌生2004年創作的《再生時刻》，該作品曾在全16家博物館中展出；藝術家朱炳仁帶來作品《千浪卷雪》《庚彩青花銅瓶》等30餘件藝術熔銅作品；美國重要當代藝術家貝蒂‧伍德曼帶來的釉面陶器作品——《和服女士》；中國永生主義畫派創始人郭泰來帶來根據《易經》創作的最新畫作集《思想的指紋》中的6件艷彩畫作。此外，《易經》新水墨系列採用先進數字展示技術，在本次展覽期間將首次以NFT形式發行。

3 場國際藝文論壇

展覽期間將舉辦3場國際藝文論壇，包括：「藝文香港」主策展人、美國寶爾博 物館首席研究員兼副館長焦天龍與中國工藝美術大師朱炳仁的「熔山鑄海——朱炳仁 的銅藝術」；「藝文香港」香港館主策展人、香港美協主席林天行與藝術家周晉、李尤 猛及貴州畫院（貴州美術館）學術委員會主任陳順祥的「香港與貴州藝術對話——地 域文化與民族文化」；「藝文香港」中西當代藝術館主策展人、大館藝術事務主管皮力 與藝術家程然、郭泰來的「開放的藝術形式」。

藝術工作坊及技藝示範活動

另外亦將有一系列藝術工作坊及技藝示範活動，包括：朱炳仁非遺拓銅畫工作坊、郭泰來《豔彩山海經》圖畫現場臨創、 西泠學堂特聘名師書法及國畫工作坊、刺繡技藝展示（劍河苗繡、水族馬尾繡），以及苗族銀飾鍛製技藝展示。