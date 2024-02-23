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2024-02-23 04:31:56
日報

「藝術三月」串連盛事助推廣 楊潤雄盼不同行業發揮協同效應

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巴塞爾藝術展香港展會

巴塞爾藝術展香港展會是香港年度盛事。(資料圖片)

香港每年3月藝術活動浪接浪，如巴塞爾藝術展香港展會、香港藝術節等，今年政府以「藝術三月」品牌串連推廣，活動昨舉行啟動禮。文體旅局長楊潤雄指，以品牌串連推廣，並由政府舉辦、資助或支持的文化藝術盛事，讓市民和旅客對每年3月香港的文化藝術氛圍有更深更沉浸的印象和感受；又透露稍後安排免費電車及渡海小輪，又會派雪糕，鼓勵參與。

根據文體旅局網頁資料，「藝術三月」逾十項活動，部分更橫跨2至4月、或3至6月，當中包括昨舉行開幕禮的第52屆香港藝術節，明日起舉行的香港影視娛樂博覽2024，每年3月本地藝術盛事的巴塞爾藝術展香港展會等。另首次在香港舉辦的活動，包括潮流藝術文化盛事ComplexCon、Christian Dior 2024早秋男裝時裝秀等。

楊潤雄昨出席啟動禮致詞時說，「藝術三月」包括文化藝術、潮流時尚至影視娛樂，多項藝術展演等活動，可迎合不同年紀、背景的市民和訪客的興趣。當局希望透過「藝術三月」品牌推廣政府舉辦及支持的文化盛事，又鼓勵旅遊、酒店、零售和餐飲業等相關行業，與文化藝術業界攜手合作，發揮協同效應。他又透露，「藝術三月」期間，當局不同時間安排免費雪櫃、費乘電車及渡輪，一方面配合宣傳「藝術三月」及其中的各項活動，另一方面亦鼓勵市民和遊客多參與。

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另外，今年香港藝術節有逾1,400名優秀國際及本地藝術家於未來一個月，在逾45個節目中獻上超過150場演出，當中包括11齣新作/世界首演創作、5套亞洲首演作品。售票節目的門票已售出八成。另外，亦帶來超過350項外展活動，把藝術帶到社區的不同角落。

藝術三月2024 藝術三月
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