「藝術三月」串連盛事助推廣 楊潤雄盼不同行業發揮協同效應

香港每年3月藝術活動浪接浪，如巴塞爾藝術展香港展會、香港藝術節等，今年政府以「藝術三月」品牌串連推廣，活動昨舉行啟動禮。文體旅局長楊潤雄指，以品牌串連推廣，並由政府舉辦、資助或支持的文化藝術盛事，讓市民和旅客對每年3月香港的文化藝術氛圍有更深更沉浸的印象和感受；又透露稍後安排免費電車及渡海小輪，又會派雪糕，鼓勵參與。

根據文體旅局網頁資料，「藝術三月」逾十項活動，部分更橫跨2至4月、或3至6月，當中包括昨舉行開幕禮的第52屆香港藝術節，明日起舉行的香港影視娛樂博覽2024，每年3月本地藝術盛事的巴塞爾藝術展香港展會等。另首次在香港舉辦的活動，包括潮流藝術文化盛事ComplexCon、Christian Dior 2024早秋男裝時裝秀等。