「藝術新秀獎」鼓勵眾新秀追夢 共同推廣香港藝術至國際

藝術，不只在於如何體現，亦在於傳承。為表揚眾多本地藝術工作者、團體、學校及機構在藝術方面的成就，以及對推動香港藝術發展付出的貢獻，香港藝術發展局（藝發局）自2003年開始舉辦「香港藝術發展獎」。踏入第十六屆，因疫情關係，已於5月22日在網上圓滿舉行，共頒發25個獎項，而「藝術新秀獎」的其中三位新秀得獎者—王家琪、梁晉朗和天台製作，皆透過不同藝術形式，轉化成一個個故事，讓觀眾感受藝術的多元魅力。

藝術新秀獎（藝術評論）得主—王家琪 讓港人感受文學力量 文字的力量雖強大，但也很講求筆者的文筆、歷練和鋪排等。要將一字一句拼湊成有意境的文字，讓大眾代入其中，實在不簡單。而藝術新秀獎（藝術評論） 得主—王家琪在此方面下了不少苦功，經不斷深入考查各種資料，再從中帶出評論的觀點，讓讀者加深了解香港文學史及文學研究的發展，將學術論文轉化成大眾容易理解的文章，成功讓香港文學普及化。其年度著作《也斯的香港故事：文學史論述研究》以新穎的研究角度，備受注目。相信不少人對也斯的詩、散文和小說也略知一二，而王家琪選擇集中在也斯的文學論述方面，嘗試全面整理及分析大量也斯的專欄雜文、評論與學術文章，研究及評價其對香港文學史的貢獻。

王家琪就得獎表示，去年出版了兩本書—《素葉四十年：回顧及研究》和《也斯的香港故事：文學史論述研究》，研究了很多很重要卻未被深入研究的課題。她也強調其實還有很多有價值的課題尚未得以研究， 希望將來有更多人投入香港文學評論，或文學評論可以受到更多人重視。

藝術新秀獎（舞蹈）得主—梁晉朗 望與更多舞者合作 文字能直接表達訊息，而舞蹈則需要透過表情、姿態和編舞等，讓觀眾從中感受思想感情。「台上一分鐘，台下十年功」，舞台上舞者的舉手投足都充滿感情且優美，其實也是經歷長年累月的訓練，才能為觀眾展現如此成果。藝術新秀獎（舞蹈）得獎者梁晉朗自2011年加入香港芭蕾舞團擔任群舞員，短短三年便躍升為群舞領舞圓，曾經榮獲全球桃李杯舞蹈比賽優秀表現獎。近年梁晉朗亦積極創作各種各樣的作品，如《愛麗絲夢遊仙境》以及《羅密歐與朱麗葉 》。

梁晉朗對於同時擔任表演者和編舞者，梁晉朗表示雙重角色有助編舞時會更容易站在表演者立場思考，達到相輔相成的效果。他亦感謝香港芭蕾舞團和家人的支持，並希望透過這個獎項，可以與更多舞者合作，創造並將更多屬於自己的作品帶給香港觀眾。

藝術新秀獎（戲劇）得主—天台製作 創作需靈活變通突破 然而疫情下即使無法在舞台上表演， 但仍無阻一眾戲劇藝術家想繼續進行創作的心。由李婉晶和艾浩家於2014年成立的天台製作相信「藝術在於跨越，而疫情反而是一個讓他們跨越的契機」。天台製作經常進行跨領域合作，不斷突破現場的界限，製作別具當代特色的劇場作品。其評審年度作品《遙距在場》進一步擴大演出規模，由天台製作和本地多媒體藝術家黃智銓自行研發，讓參加者透過互聯網，在線控制一架實體遙控車，在真實環境中探索及與表演者進行互動。

李婉晶和艾浩家於頒獎禮表示身為戲劇藝術家，必須要突破自己的極限，持續探索，讓表演更上一層樓。就疫情期間，他們善用科技元素，製作跨越時地的表演，同時無忘劇場本質，重視與觀眾的互動。他們同時感謝曾參與製作的所有幕後工作人員、設計師、表演者和觀眾，他們所分享的故事、創意和智慧讓創作如虎添翼。最後寄語其他新晉藝術家：繼續努力和相信自己的故事和能力，勇於實踐所想，一同延續香港藝術發展。