「藥械監管中心」籌備辦料上半年成立　盧寵茂：內地火箭都上太空為何批出國藥不好？

盧寵茂說，內地的火箭都上了太空，為何認為批出內地生產研發藥物就是不好？(資料圖片)

《施政報告》提出為藥物註冊制度設立全新「1+」機制，由以往要兩個參考藥物監管機構許可，改為一個，以便藥物可以在港有條件註冊使用，長遠希望建立「第一層審批」的藥物註冊機構「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，屆時毋須其他藥物監管機構認可，香港可直接評審藥物。醫衛局局長盧寵茂接受報章專訪時指，預計今年上半年可成立「藥械監管中心」的籌備辦公室，日後「藥械監管中心」在架構上直屬於衛生署，且同時審批中藥和西藥。他強調國家科技已十分先進，反問內地的火箭都上了太空，為何認為批出內地生產研發藥物就是不好？

盧寵茂稱，自政府去年11月開始推出「1+」至今，已有逾100間藥廠查詢，包括海外跨國企業，雖然目前只批出一間國內藥廠的2種劑量，用於治療轉移性結直腸癌的口服標靶藥物，但他強調看事實數據審批，並非追求「國藥港用」，而是達致「好藥港用」，國家科技已十分先進，特別在生物醫藥領域投放力量很大。他促請各界勿帶「有色眼鏡」看待國產藥物，坦言「內地的火箭都上了太空，為何要帶貶低的目光，認為批出內地生產研發藥物就是不好？」

盧寵茂在訪問中說：「我們不是橡皮圖章，看到別人批出就我就批出，而是通過過程累積經驗，確保批出新藥的質素、效力和安全性。」他認為香港的優勢就是難的事亦一定要做，指香港是領導者，不是追隨者。

科大擬設第三間醫學院 盧： 須視乎院校提案

對於科技大學有意成立本港第三間醫學院，盧寵茂指對高等院校有興趣培訓醫療人才，形容是「開心雀躍」，但認為要審視大學的提案可否配套到教學醫院、病人、醫科學生等，亦要避免「互搶人才」，影響原有兩間醫學院運作，不能輕率下決定。