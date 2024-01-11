熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-11 10:25:14

「藥械監管中心」籌備辦料上半年成立　盧寵茂：內地火箭都上太空為何批出國藥不好？

分享：
盧寵茂說，內地的火箭都上了太空，為何認為批出內地生產研發藥物就是不好？(資料圖片)

盧寵茂說，內地的火箭都上了太空，為何認為批出內地生產研發藥物就是不好？(資料圖片)

《施政報告》提出為藥物註冊制度設立全新「1+」機制，由以往要兩個參考藥物監管機構許可，改為一個，以便藥物可以在港有條件註冊使用，長遠希望建立「第一層審批」的藥物註冊機構「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，屆時毋須其他藥物監管機構認可，香港可直接評審藥物。醫衛局局長盧寵茂接受報章專訪時指，預計今年上半年可成立「藥械監管中心」籌備辦公室，日後「藥械監管中心」在架構上直屬於衛生署，且同時審批中藥和西藥。他強調國家科技已十分先進，反問內地的火箭都上了太空，為何認為批出內地生產研發藥物就是不好？

我們不是橡皮圖章」

盧寵茂稱，自政府去年11月開始推出「1+」至今，已有逾100間藥廠查詢，包括海外跨國企業，雖然目前只批出一間國內藥廠的2種劑量，用於治療轉移性結直腸癌的口服標靶藥物，但他強調看事實數審批，並非追求「國藥港用」，而是達致「好藥港用」，國家科技已十分先進，特別在生物醫藥領域投放力量很大。他促請各界勿帶「有色眼鏡」看待國產藥物，坦言「內地的火箭都上了太空，為何要帶貶低的目光，認為批出內地生產研發藥物就是不好？」

Ad Block

盧寵茂在訪問中說：「我們不是橡皮圖章，看到別人批出就我就批出，而是通過過程累積經驗，確保批出新藥的質素、效力和安全性。」他認為香港的優勢就是難的事亦一定要做，指香港是領導者，不是追隨者。

科大擬設第三間醫學院   盧：須視乎院校提案

對於科技大學有意成立本港第三間醫學院，盧寵茂指對高等院校有興趣培訓醫療人才，形容是「開心雀躍」，但認為要審視大學的提案可否配套到教學醫院、病人、醫科學生等，亦要避免「互搶人才」，影響原有兩間醫學院運作，不能輕率下決定。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受