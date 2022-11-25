螺旋槳擊斃女乘客　56歲船長被判囚15個月罰7000元

56歲商人3年前駕快艇載同友人及子女的同學到西貢大浪灣，期間卻遇上巨浪。由於商人認為或有翻船危險，情急下疑無視快艇上的52歲女友人仍在水裏，依然啟動引擎轉頭，導致螺旋槳擊中該女友人，結果她重創死亡。事後商人為掩飾快艇超載4人，教唆5名同船親友，向警方虛報船上只有11名乘客。該名商人被控7罪，他在區院承認1項違反條件及限制及5項煽惑他人誤導警員罪，但否認1項危及他人在海上的安全罪，經審訊後亦被裁定罪成。法官今日指被告否認乃其行為引致事故，事後不能以友人死亡致一家悲傷為由請求減刑，考慮後將他判囚15個月，及罰款7,000港元。

官不接受求情理由

法官今判刑指被告無視船隻的承受能力，駛入浪區遇巨浪而決定啟動引擎時，又沒向船邊友人示警或示意，導致其友人在事故中死亡。雖辯方一度指死者與被告一家熟落，死者逝去亦令被告一家感悲痛。惟法官指被告否認其行為，認為案發並非其過失，不能以此為由要求減刑。