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2023-12-05 17:50:00

行山YouTuber林樂儀涉闖停運懲教所　次被告遭加控「無許可用飛行無人機」 (更新)

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山系Youtuber林樂儀擅闖已停運懲教所案，次被告譚達恒(右圖男)被加控「未經許可在限制飛行區內飛行小型無人機」。(網上截圖)

山系Youtuber林樂儀擅闖已停運懲教所案，次被告譚達恒(右圖男)被加控「未經許可在限制飛行區內飛行小型無人機」。(網上截圖)

【12月5日更新】本港行山YouTuber林樂儀今年2月與男性朋友譚達恒，涉嫌闖入已關閉的大嶼山芝麻灣懲教所，同被控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，案件今(5 日)在西九龍裁判法院提堂。在庭上，控方新增控罪，指控次被告譚達恒「未經許可在限制飛行區內飛行小型無人機」。辯方申請押後案件，以待向被告提供法律意見，獲裁判官溫紹明批准。案件押後至明年1月31日再訊，期間兩人續准保釋候訊。

兩人續准保釋候訊

被告林樂儀(27歲)及譚達恒(26歲)，均報稱YouTuber，同被控一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。控罪指他們於今年2月17日，在香港大嶼山芝麻灣道，無合法權限或解釋，侵入芝麻灣及芝新懲教所，而該單位屬於懲教署管轄。

新增控罪為「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」，控告次被告譚達恒，指他於同日同地，沒許可下在芝麻灣及芝新懲教所的限制飛行區內操作小型無人機，而譚為該無人機的遙控駕駛員。

山系Youtuber林樂儀擅闖已停運懲教所用無人機拍攝，現獲准以500元保釋。(IG@katelamlokyee)

山系YouTuber林樂儀擅闖已停運懲教所   獲准以500元保釋

【8月15日更新】本港一對山系情侶YouTuber，於今年2月涉嫌擅闖兩所已停運懲教所，並用無人機拍攝範圍，兩人被控一項非法入侵罪，案件押後到10月24日再訊，兩人現獲准各以現金500元保釋侯訊。

兩名被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲），兩人報稱為網絡影片創作者Youtuber。兩人被控於今年2月17日，在大嶼山芝麻灣道，無合法權限或辯解，侵入由公共機關管轄或管理的物業，即由懲教署管轄的芝麻灣懲教所及芝新懲教所，並用航拍機拍攝該範圍。

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兩人被控一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，案件周二（15日）於西九龍裁判法院首次提堂。兩名被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押後到10月24日再訊，以待警方進一步調查，包括調查航拍機的拍攝路線，期間兩人獲准各以現金500元保釋侯訊。另據庭上透露，涉案影片已經下架。

林樂儀YouTube擁8.8萬訂閱

翻查網上資料，林樂儀的Youtube頻道現擁逾8.8萬名訂閱者，頻道影片大多主要環繞戶外活動，包括郊外、露營、行山等題材；林樂儀去年亦有創業，經營一間本港快艇夾船平台。

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YouTuber林樂儀照片：

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