裝急症室地理圍欄定位系統防走失 醫管局引智能氧氣瓶助監測

急症室經常會運送患者「上房」，氣喘患者在等候期間或須用到氧氣瓶，但若病人等候時間太長瓶中氧氣耗盡，就需自行提示醫護人員準備新的氧氣瓶，或在數分鐘內「無氧吸」。醫管局近年引入智能氧氣瓶，透過聲音和視覺警告信號，提示醫護人員監測、適當調整和及時準備更換設備，保障病人安全。現已用於醫管局非緊急救護車運送服務，提升運送病人程序的安全，並計劃在年底前推展至所有醫管局服務。
醫院管理局質素及安全總監黃立己介紹，智能氧氣瓶設有屏幕，會顯示剩餘氧氣的可用時間，並適時發出聲響，提示醫護人員及時準備新的氧氣瓶；當氣體流量與設定不符、運作溫度異常，或醫護人員調整氣體流量後無打開氣瓶閥門等，均會發出提示。他相信智能氧氣瓶適用於需要精確氧氣治療的病患，及需要頻繁移動的醫療場景，提高病人在轉院、轉病房期間的安全。
佩戴手帶病人靠近急症室大門會發警號
此外，醫管局亦從前年開始，陸續裝設急症室地理圍欄定位系統，判斷未回應應診通知的病人是否仍在急症室範圍內。黃立己表示，患精神障礙、認知障礙症等高風險病人會獲發手帶，當佩戴手帶的病人走近急症室大門時，系統就似店舖大門安裝的防盜器，發出警號，讓職員及時阻止高風險病人離開。
他續指，中央控制台也可檢視已佩戴手帶的病人數目，避免病人無意識離開急症室範圍，須警察協助尋回走失的患者，並提高患者安全；預計所有急症室將於今年底前完成安裝，全面投入使用。
包括智能氧氣瓶及圍欄系統，醫管局正引進6項科技措施、並建構「安全文化」，盼透過一系列措施，加強監察急症室及病房內患者的情況，減低人為錯誤的風險，提高護理程序的安全標準，提升病人安全。