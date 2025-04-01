裝急症室地理圍欄定位系統防走失 醫管局引智能氧氣瓶助監測

急症室經常會運送患者「上房」，氣喘患者在等候期間或須用到氧氣瓶，但若病人等候時間太長瓶中氧氣耗盡，就需自行提示醫護人員準備新的氧氣瓶，或在數分鐘內「無氧吸」。醫管局近年引入智能氧氣瓶，透過聲音和視覺警告信號，提示醫護人員監測、適當調整和及時準備更換設備，保障病人安全。現已用於醫管局非緊急救護車運送服務，提升運送病人程序的安全，並計劃在年底前推展至所有醫管局服務。

醫院管理局質素及安全總監黃立己介紹，智能氧氣瓶設有屏幕，會顯示剩餘氧氣的可用時間，並適時發出聲響，提示醫護人員及時準備新的氧氣瓶；當氣體流量與設定不符、運作溫度異常，或醫護人員調整氣體流量後無打開氣瓶閥門等，均會發出提示。他相信智能氧氣瓶適用於需要精確氧氣治療的病患，及需要頻繁移動的醫療場景，提高病人在轉院、轉病房期間的安全。