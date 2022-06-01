「西油記」開幕 打卡兼猜猜學生社區遊蹤

穿梭西九龍、油尖旺的舊街巷，夜幕落下再沐浴在街道上的霓虹燈光，是港人日常生活一部分。一班學生以他們的角度、創意製作逾250件作品，展現他們對這土地人文理解和感受。其中教育大學4年級學生盧宛欣與她的組員，在探索社區後，製作了逾80塊讓觀眾一同探索具18區特色的石膏板，例如，西九龍有用生果網製作富有戲曲中心建築特色的板塊，讀者不妨看看自己對各區認識又有多深。 圖：陳奕釗

旅發局與教大首辦社區藝術展覽——「西油記」今開幕，學生除帶來可慢慢細味的石膏板作品，當然不少得地道、五光十色的霓虹燈光作品。另一學生團隊以眾坊街、官涌街、廟街及炮台街的特色，以霓虹燈光搬到展覽場地，讓觀眾於「小西油」打卡。展覽延續「大城小區——西九龍」推廣，12位教大學生、逾650名中、小學生遊走社區後，創作逾250份作品展出。有份帶領作品製作工作坊的教大學生鉉睿哲憶述，有中學生遊歷後，想到繡花鞋從麻將中「爆出來」，甚具趣味。