「要有光」倡短貧戶以買居屋為目標　無公屋入息限制可放膽賺錢升職

本港房屋問題存在多年，政府日前指會研究調整居屋和其他資助房屋比例，社企「要有光」表示全力支持，認為住戶若以購買居屋為目標，因毋須顧慮入息上限，可以更放膽去「搏」和賺錢、升職，形容向上流動的成效更顯著，又建議市民避免過早自我標籤「長貧」，以免限制個人潛力和可能性。

私人住宅租金水平近年開始與居屋供款金額拉近，「要有光」預計會有愈來愈多短貧戶對居屋產生興趣，並相信不少正輪候公屋的市民其實也是短貧戶，相信政府如能夠增加居屋供應，既可豐富短貧戶的房屋階梯，亦不會影響公屋輪候情況。

46歲單親母親元元前年入住「要有光」旗下的「光房」，當時她任職月入約7,000元的診所助理，其後經「要有光」督導進修自我增值後，現時已改為任職不同的醫院工作，月入增至18,000元。她表示，現已由輪候公屋改為抽居屋，因同住兒子現時已15歲，「想買個大啲單位」，加上過去努力賺錢，不擔心供樓會感吃力。

余偉業：有住戶計數後供樓較租樓好

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，有受惠住戶計算後，發現1萬元左右既可租用面積約200至400平方呎的私樓單位，亦足以供款購買同等面積的居屋單位，「佢哋覺得梗係供樓好過租樓。」他相信不少市民會有同感，又稱在輪候「光房」或「光屋」的住戶當中，從輪候公屋轉為購買居屋的住戶由數年前的約5%，增至最新約三成。