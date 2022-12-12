「要有光」推「青年光房」 助短貧青年上流

社會企業「要有光」推出「青年光房」計劃，圖上左起為業主麥修女、要有光創辦人余偉業和置地公司執行董事莊思勤。

全港首個提供房屋的社會企業「要有光」，推出嶄新的房屋計劃「青年光房」，協助「短貧青年」由讀書階段過渡至全職工作，促進青年向上流動。「要有光」得到「置地公司家基金」 支持首階段「青年光房」項目，為18至20多歲的低收入青年提供過渡性社會房屋，改善居住環境、贊助項目基本營運經費，以提供最少 40 個「青年光房」申請名額。

首階段「青年光房」項目需要向業主募集10至20個私人樓宇單位，以提供最少40個「青年光房」申請名額。「要有光」創辦人及行政總裁余偉業預計會以新增單位為主，當中亦有少數單位是由現時「光房」改裝轉型，而位於黃大仙的「青年光房」便是其中一個例子。「要有光」於今年第三季起陸續向「光房」業主介紹項目，當中黃大仙「光房」的業主「瑪利亞聖方濟各傳教修會」已將面積600多平方呎四房單位轉做「青年光房」。

業主代表麥修女表示，現今青年十分需要有人支持及陪伴，使他們都感受到人的關懷和接納，希望這個計劃能為青年帶來新希望。

置地公司執行董事兼總法律顧問莊思勤亦指，「置地公司家基金」希望透過與夥伴互相合作並回饋社區，為社會展示攜手合作所帶來的影響力，並透過支持「青年光房」計劃，讓青年於求學至踏入社會的過渡階段得到所需支援。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業則稱，「短貧青年」大多數就讀大專院校或剛剛畢業，或因不能與父母共住、原有住宿服務到期緣故等，需要靠自己找地方住。而他們要一邊努力讀書和一邊做兼職交租過活，但月入只有幾千至一萬多元，故「短貧青年」比一般青年更加艱難。

他預計「青年光房」正式推出後，單位數目和申請人數皆會大幅上升。當首階段完成後會檢討成效，並於下一階段擴大規模至約100個申請名額。