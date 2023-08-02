「視像會議邀請」最易中招 釣魚電郵演習逾六成公司「上釣」

近年市民對騙案意識略為提高，警方今年首5月接到71宗電郵騙案，按年減逾五成，但涉及款項達5千萬元，單一案件涉780萬元。警方早前聯同香港互聯網註冊管理有限公司舉行演習，186間公司、逾萬人參與，仍有一成半參與僱員「上釣」，近三成多次中招，當中視像會議邀請「有毒」連結最多人被騙而點擊。警方指，參與公司的釣魚電郵點擊率超過六成，雖然數字較去年低，但整體點擊率不算低；重申市民切勿開啟來歷不明電郵，亦要懂得分辨釣魚電郵及偽冒網站的特徵。

網絡安全及科技罪案調查科(網絡安全、法理鑑證及訓練)高級警司林焯豪表示，今年首5月的電郵騙案數字為71宗，較去年同期跌54.2%，涉款5,090萬元，金額最高的案件達780萬元。

為加強市民意識，網絡安全及科技罪案調查科與香港互聯網註冊管理有限公司於今年5至6月舉辦「釣魚電郵演習2023」，有186間公司、10,326人參與。主辦機構向參與公司僱員發送5個不同主題的假冒釣魚電郵。結果顯示，15.9%(1,645人)參與者「上釣」，其中有475人、即28.9%參加者曾點擊多於一封電郵「有毒」連結。上釣僱員分布在114間公司，即公司中招率為61.6%。

5個假冒釣魚電郵的主題是企業或市民日常經常遇到，而最多參與者中招的是「視像會議邀請」，點擊率為7.3%；其次為「訂閱AI聊天機械人服務」及「IT部門核實密碼請求」，均為5.6%；而「電郵帳戶身分驗證」(3.9%)和「外賣平台問卷調查」(3.7%)則排在第四及五。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉表示，今年「參與公司」的釣魚電郵點擊率較往年跌逾十個百分點，形容「很大進步」，但補充指，公司點擊率仍達逾六成不算低，有部分公司更有逾半員工「上釣」。他指，基層員工對網絡安全的意識較低，建議公司多培訓員工，提高網絡安全意識。

網絡安全及科技罪案調查科(網絡情報組)高級督察吳柏慧提醒，切勿開啟來歷不明的電郵。她又指，若點擊網站連結，應察看細節變化，如網站未能轉換語言等；建議可用「e-Guard」系統偵測可疑電郵，或用「防騙視伏器」或「防騙視伏器App」查證，或致電防騙易熱線18222查詢。