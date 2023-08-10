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2023-08-10 15:30:00

觀塘公眾碼頭木屋淪毒窟　警搜開源道工廈檢毒品私煙 (更新)

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觀塘公眾碼頭木屋淪毒窟　警拘5人檢市值3萬毒品

觀塘公眾碼頭木屋淪毒窟　警拘5人檢市值3萬毒品

【15:30更新】觀塘警區特別職務隊昨日(9日)晚上展開上述名為「霜刃」(FORSTYBLADE)及「雷霆2023」(THUNDERBOLT 2023)的打擊毒品行動，主要是針對活躍於觀塘區內的販毒集團。經過情報蒐集後，人員迅速鎖定販毒集團的骨幹成員。在深入調查後，人員發現集團成員在開源道一工廠大廈租用兩個分隔單位，作儲存及分銷毒品之用。有關毒品主要供給區內吸毒者，包括部份在觀塘公眾碼頭的露宿者。

觀塘公眾碼頭木屋淪毒窟　警拘5人檢市值3萬毒品

觀塘公眾碼頭木屋淪毒窟　警拘5人檢市值3萬毒品

人員昨晚先突擊搜查觀塘公眾碼頭一間木屋，共拘捕5人。人員檢獲約17.5點克懷疑可卡因、約5克懷疑海洛英，以及一批懷疑毒品吸食工具，毒品市值約3萬元。行動中，一名53歲姓顏女子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外4名男子，年齡介乎48歲至67歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

搜開源道工廈兩單位檢市值40萬毒品私煙

經進一步調查後，人員今日(10日)凌晨約5時突擊搜查開源道一工業大廈的其中兩個單位，懷疑與較早前於觀塘碼頭的毒窟案件有關。人員在單位內檢獲約3.11公斤懷疑海洛英、97.11克懷疑「冰」毒、33.87克懷疑可卡因，以及4,200支懷疑私煙，檢獲的毒品及香煙總市值約40萬元。人員拘捕一名38歲姓楊女子，涉嫌「販毒」及「管有未完稅香煙」；另外2名本地男子及1名女子，年齡介乎47歲至56歲，則涉嫌「販毒」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

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