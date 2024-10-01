警方「全城反詐大抽獎」抽獎活動 3小時已送出過百份獎品

警方今起舉辦「全城反詐大抽獎」抽獎活動，3小時已送出過百份獎品。

騙徒手法層出不窮，為向市民推廣「防騙視伏App」，警方首次舉辦大型抽獎活動「全城反詐大抽獎」。市民只須下載「防騙視伏App」，再根據指示完成各種動作，便可進入抽獎網站，並獲得相應的抽獎機會。獲贊助的獎品包括電動車、智能手機、信用卡簽帳額及機票等，超過4萬份獎品，總值300萬元。

警方「CyberDefender 守網者」Fb專頁透露，活動由今早9時開始，短短三小時內，已送出過百份獎品，包括九陽豆漿機、吉野家電子消費券、WeChat Pay HK 電子現金券、太平洋咖啡電子咖啡券等等。

