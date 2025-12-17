「讓所有揾食車大佬喜愛充電！」 希路能源完善商用電動車充電網絡 以人為本 消除營運顧慮

綠色運輸是全球社會趨勢，近年香港大力推動私家車電動化，根據環境保護署的數據，截至2025年9月底，香港整體電動車數目為約13.5萬輛，佔所有車輛總數約15%，而且近5年來電動車普及率在全球處於領先地位，僅次於挪威，且持續快速增長，成績亮麗。然而香港要實現2050年碳中和，商用電動車普及化仍然面臨嚴峻的問題，特別是現時運輸業界普遍認為充電配套未準備好，車隊營運對此存在憂慮，欠缺誘因引入商用電動車。 為協助行業能夠有效突破技術瓶頸，希路能源積極建構完善的商用電動車充電網絡。希路能源有限公司(下稱：Halo Energy)行政總裁曾偉華Martin表示，最新夥拍物流設施供應商Goodman，部署全港最大規模商用車充電據點，提供高達240kW快充電位之餘，還研發「HALO AutoCharge」即插即充技術，為揾食車打造無慮充電體驗。「Halo Energy堅定連繫業界不同持份者，協同促進商用電動車普及，破除謬誤，期望讓所有同業愛上充電！」Martin總結。

綠色運輸轉型不平坦 3 大痛點困擾業界 香港要實現2050年碳中和，物流運輸業的電動化轉型勢在必行。然而，現時本港商用電動車難以普及，截至目前，香港電動的士與貨車總數仍未突破1,000輛；而大型貨車專屬的充電設施更是欠奉。運輸業界表態不積極，市場上也沒有被動誘因讓企業引入商用電動車，Martin坦言究其原因，可歸納為「無處可充」、「車輛體積過大」和「充電太慢」3大挑戰。「針對無處可充的問題，貨車體積龐大，進出困難，加上這些7至10米車身必須相對應較長的充電線，一般停車場無法應付。而我們走訪不少工廈停車場，均發現停車場作業繁忙難以部署充電位置，或是缺乏大容量充電建設，故物色合適商用車充電據點存在挑戰。」他舉例指符合5.5噸車或短拖頭的240KW快充電位，必須用電400A，相等於消耗舊式電掣房火牛的1/5功率。「開一間餐廳營運用電約300A，就成本效益而言，業主會否為開一個充電位來取代開設餐廳？」 至於有指商用電動車充電太慢，充電後里程較短，Martin表示現時新款車型已能支援120至240kW快速充電，一般充滿電已能行駛200至300km，即使連同貨運負載，能滿足日常營運需要。「香港城市不同於中國內地，路面坡段較多，運輸難免擔心續航力；另外，以往業界的充電配套集中於興建慢速至中速充電，充電時間不適合商用車使用，才會予人『轉用電動車會減低生產力』的錯覺。」他解釋，隨著充電技術的發展，舊款60kW的商用電動車已被支援100-150kW快充車款取代，令之前1小時快充可提速一倍至30分鐘充滿電。

前線反饋：排隊太久、充電太慢、影響搵食 的士車行負責人偉哥指出，充電速度直接影響司機收入。「如果有兩輛車在充電，每架輛都要充電一小時，後面排第四、五輛的，起碼等三小時。司機賺錢分秒必爭，怎會用三小時去等充電？」他坦言，車行寧願與充電商合作「買電」，也不會要求司機排隊充電，「我認為方便司機的就是抵。」。從事運輸的許先生同樣有意換電動Van，但仍然猶豫。「好多工廈冇充電位，次次都靠『撞彩』。再加上一充電就要等一個鐘，送貨一延誤，電費幾平都補返唔到損失。」

打造最大規模商用電動車充電網絡 Martin關注揾食車的憂慮，明白到充電據點選址要符合貨運常見的行駛範圍和鄰近路線，有見及此，包括最新夥拍Goodman，Halo Energy於全港九新界部署了15個商用充電站。他介紹最新合作，「『Goodman聯乘Halo』是目前全港最大型的商用車快速充電站，設有50個充電車位，當中包括10個高達240kW的超高速充電位、19個120kW的快速充電位，以及21個22kW的標準充電位，多元化配置，涵蓋電動的士、貨車、噸車等，全面滿足不同類型車隊的充電需求。」品牌深明商用車的實際操作需要，特別為大型貨車量身打造充電空間。 「Goodman各大物流中心設有寬敞的出入口與泊車位，可輕鬆容納長達12米的大型貨車進出與停泊；配備10米長的充電線，即使是大型車輛也能輕鬆對接充電，徹底解決『找不到位』、『轉不了彎』的煩惱。再者，我們擁有最大240kW超高速充電技術，短短30分鐘內即為大型貨車補充逾300km續航里程。」他舉例青衣Goodman物流中心的充電據點，附近提供食堂和自動售賣機，讓司機在充電期間也能舒適休息，體現對每一位前線從業員的關懷與尊重。

便利司機使用 研發HALO AutoCharge 隨插即充 Halo Energy明白到揾食車司機的「手勢」，希望充電如同入油般，隨插即注滿，毋須開apps操作，或者保留以往車隊「油卡」習慣，讓司機能容易適應轉型。「我們同時推出全面創新的一站式智能充電方案，進一步提升用戶體驗與營運效率。當中包括實體及虛擬的HALO CARD充電卡，以及最新研發的HALO AutoCharge即插即充技術。」針對HALO AutoCharge嶄新技術，他解釋充電器能透過自動識別車輛功能，讓司機毋須打開手機app即可輕鬆啟動充電，大幅簡化操作流程，極大提升使用便利性。「該套智能系統特別為企業車隊而設，讓他們不僅能在自家貨倉安裝專屬充電設備，亦可靈活使用Halo Energy旗下的充電站進行集中補電，進一步提升充電安全性與靈活性。」車隊管理人員可即時監控充電狀況，掌握車隊使用情況，令車隊運作更智能、更便捷，為企業客戶創造更大營運價值。 「商用電動車將於2至3年面臨爆發式增長。」Martin深信商用電動車普及化一定會迎接一波進展，通過Halo Energy和業界其他持份者持續合作，按部就班部署合適的充電配套。「我們堅信，隨著這項創新方案的落地，商業電動車充電難的問題將被徹底解決，進一步加快香港綠色運輸的普及與發展。」

嶄新HALO AutoCharge技術，毋須開apps，掃描QR code即可開展充電。

