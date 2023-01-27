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2023-01-27 15:14:52

​​​​​​​財政預算案2023｜楊永杰及勞聯均倡再派至少5000元消費券

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財政預算案2023｜楊永杰及勞聯均倡再派至少5000元消費券。(資料圖片)

新一份《財政預算案》將於下月22日公布，其中一個令人關注的是會否再派消費券，日前亦曾有多人曾經表態，希望政府派發，亦有議員反對。多名立法會議員今日與財政司司長陳茂波會面，就即將公布的財政預算案提出建議。

梁文廣建議繼續為公屋戶代繳租金

楊永杰及林振昇分別建議政府派發至少5,000元的消費券。楊永杰建議，增設累進制子女免稅額、試管生育津貼等措施，以鼓勵生育；江玉歡建議向中產提供稅務優惠；張欣宇就建議政府向旅客派發優惠券，吸引旅客來港刺激本地經濟；林素蔚認為本港照顧者缺乏支援，建議政府推出照顧者醫療津貼和交通津貼，降低照護者領取生活津貼的門檻，讓領取綜援的照顧者同時獲得照顧者生活津貼；梁文廣建議政府繼續為公屋戶代繳租金。

勞聯倡再派消費券及減稅

勞聯則發表預算案建議，提出再派發至少5,000元消費券及減稅等措施，勞聯立法會議員林振昇指，派發消費券可加大復常動力，同時提議再次寬減薪俸稅及個人入息課稅，上限1元，減輕家庭經濟壓力。

勞聯又提出，設立兒童醫療券，每年派發2,000元，以減輕基層兒童醫療開支；參考現有「中高齡就業計劃」，為運輸物流、建造、及安老護理等招聘困難的行業，提供「保本地人才津貼計劃」，每月發放5,000元津貼。

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