「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」 大人細路玩遊戲贏獎品　享受運動樂趣

9月是小朋友的開學月，其實不論年齡同樣可以藉此時機訂立新目標。
承接今個夏天的運動熱潮，為了鼓勵大家繼續參與體育活動，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、凝動香港體育基金聯合主辦的「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」，今日（9月8日）於荃新天地一期中庭舉行！
現場設有多項運動遊戲，不論是成人或小朋友都可以前來挑戰身手。立即行動，投入這場運動嘉年華，完成挑戰更可帶走精美實用的「開學」禮物！
現場特設四大特色運動遊戲，歡迎市民挑戰，包括：
挑戰完運動遊戲後，更可以到撐竿跳主題的互動打卡區自拍留念，和朋友分享你的運動時刻。
實用「開學」禮物等你換領
大小朋友挑戰自己的同時，亦可藉機探索自己的運動興趣，從而建立恆常運動的習慣。為了鼓勵大家，大會特別準備了多款精美又實用的「開學」禮物，包括文具套裝、運動隨身袋、手機掛繩等豐富禮物。各款禮物數量有限，先到先得，送完即止！
「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」由凝動香港體育基金聯合主辦，屬香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」旗下活動。凝動香港體育基金總幹事江嘉惠女士表示，希望通過是次社區活動吸引市民嘗試不同運動項目，從而培養對運動的興趣，再訂立個人運動目標，將恆常運動融入生活，以保持健康的體魄。
凝動香港體育基金將透過「賽馬會好動城市計劃」繼續舉辦更多免費活動，包括「至Fit 8小時」成人運動班等，歡迎關注「賽馬會好動城市計劃」社交平台(@jcfitcity)，並立即下載「賽馬會好動城市計劃」應用程式 ，留意本計劃的最新消息！
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