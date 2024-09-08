「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」 大人細路玩遊戲贏獎品　享受運動樂趣

9月是小朋友的開學月，其實不論年齡同樣可以藉此時機訂立新目標。

承接今個夏天的運動熱潮，為了鼓勵大家繼續參與體育活動，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、凝動香港體育基金聯合主辦的「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」，今日（9月8日）於荃新天地一期中庭舉行！

現場設有多項運動遊戲，不論是成人或小朋友都可以前來挑戰身手。立即行動，投入這場運動嘉年華，完成挑戰更可帶走精美實用的「開學」禮物！

現場特設四大特色運動遊戲，歡迎市民挑戰，包括：