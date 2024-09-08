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2024-09-08 15:10:00

「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」 大人細路玩遊戲贏獎品　享受運動樂趣

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9月是小朋友的開學月，其實不論年齡同樣可以藉此時機訂立新目標。

承接今個夏天的運動熱潮，為了鼓勵大家繼續參與體育活動，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、凝動香港體育基金聯合主辦的「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」，今日（98日）於荃新天地一期中庭舉行！

現場設有多項運動遊戲，不論是成人或小朋友都可以前來挑戰身手。立即行動，投入這場運動嘉年華，完成挑戰更可帶走精美實用的「開學」禮物！

現場特設四大特色運動遊戲，歡迎市民挑戰，包括：

「乒」雪聰明：乒乓球任玩區，讓你以「拍」會友

「箭」無不勝：射箭遊戲挑戰你的眼界及手眼協調

籃球主「牆」：特製10呎（3.3米）高籃球「牆」，考驗你的射籃技術

「羽」眾同樂：來一場虛實結合的AR羽毛球體驗

挑戰完運動遊戲後，更可以到撐竿跳主題的互動打卡區自拍留念，和朋友分享你的運動時刻。

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撐竿跳主題互動打卡區

吉祥物打卡區

實用「開學」禮物等你換領

大小朋友挑戰自己的同時，亦可藉機探索自己的運動興趣，從而建立恆常運動的習慣。為了鼓勵大家，大會特別準備了多款精美又實用的「開學」禮物，包括文具套裝、運動隨身袋、手機掛繩等豐富禮物。各款禮物數量有限，先到先得，送完即止！

大會特別準備了包括文具套裝、運動隨身袋、手機掛繩等豐富禮物。

完成挑戰後，可換領精美又實用的「開學」禮物。

「賽馬會好動城市計劃—全城運動開學禮」由凝動香港體育基金聯合主辦，屬香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」旗下活動。凝動香港體育基金總幹事江嘉惠女士表示，希望通過是次社區活動吸引市民嘗試不同運動項目，從而培養對運動的興趣，再訂立個人運動目標，將恆常運動融入生活，以保持健康的體魄。

凝動香港體育基金將透過「賽馬會好動城市計劃」繼續舉辦更多免費活動，包括「至Fit 8小時」成人運動班等，歡迎關注「賽馬會好動城市計劃」社交平台(@jcfitcity)，並立即下載「賽馬會好動城市計劃」應用程式 ，留意本計劃的最新消息！

(資訊)

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