「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃閉幕禮 暨 幼兒體適能研討會 2024

由中國香港體適能總會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃，旨在為有需要之家庭提供體適能支援，倡議有益於幼兒體能與健康發展的家校活動，推動幼兒體適能方面的親職教育，至今惠及超過175所幼稚園、5,000名教職員及59,000個家庭。

「賽馬會家校幼兒體適能學堂」於2024年1月27日（星期六）在女青賽馬會人才發展中心舉行計劃閉幕禮暨幼兒體適能研討會2024：「突破『環境界限』的幼兒體適能推廣策略」。閉幕禮獲社區體育事務委員會主席容樹恒教授及香港賽馬會慈善事務總經理（體育及公益慈善研究院）鄧詠茵女士擔任主禮嘉賓。

中國香港體適能總會會長黃平山醫生表示，計劃透過線上線下相結合的全方位模式，鼓勵家校同心，為幼兒創造不一樣的親子運動體驗。主席沈劍威博士表示，計劃推行過程中的寶貴經驗，為幼兒體適能專業界別點亮明燈。馬會慈善事務總經理（體育及公益慈善研究院）鄧詠茵女士表示，馬會作為全球十大慈善捐助機構之一，一直積極提倡普及運動文化，鼓勵全民參與運動，並鼓勵市民與孩子同行，一齊多做運動，讓他們能茁壯成長。

計劃團隊為伙伴學校提供一系列幼兒體適能支援服務，推動家校合作，為幼兒舉辦更多元化的體能活動。計劃研究團隊（香港浸會大學體育、運動及健康學系）於2021-2022年曾對伙伴學校中3,055名幼童進行體適能評估，研究結果對比2015-2016年同類型研究數據，其中五個測試項目（包括坐地前伸、立定跳遠、豆袋擲遠、走平衡木及雙腳連續跳），分別有「提升」及「顯著提升」的表現，反映幼童在柔軟度、上肢和下肢肌力、下肢耐力以及平衡力方面都展現出明顯的改善，整體表現有所提升。

大會亦請來香港中文大學體育運動科學系博士後研究員馮潔博士，就「突破『環境界限』的幼兒體適能推廣策略」提供建議和策略方面的指導。

而計劃顧問教練鄭鍵明先生及黃永輝先生分別向家長及幼兒工作者亦分享了親子體適能遊戲心得及教授了幼兒「齡」界限體適能遊戲設計方法，讓他們掌握突破「環境界限」的幼兒體適能行動策略。