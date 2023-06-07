「賽馬會小學生習泳計劃」冬季免費課程 明起接受報名

由香港賽馬會慈善信託基金起動及捐助，中國香港游泳總會及海洋公園聯合主辦的賽馬會小學生習泳計劃，冬季課程將於今年9月1日至明年4月30日開課，明起接受2016年出生及尚未懂游泳的學童報名，截止報名日期為今年7月4日 。

免費20堂 名額2100個

今次冬季課程名額共2,100個，參加者必須為2016年出生及尚未懂游泳的初小學生，來自基層家庭的學童將獲優先取錄。計劃將於香港島、九龍及新界多區提供20小時的免費習泳課程。課程師生比例為一名教練教授最多六名學員，每位獲取錄的學員將獲免費提供一套游泳用品，包括泳衣、泳帽、泳鏡等，讓基層家庭兒童獲享平等學習游泳的機會。

合資格學童明起可透過網上、郵遞或親身遞交報名（詳情可瀏覽網頁：https://www.jc-learntoswim.hk/hk/online-application/）。取錄結果將於 2023年7月13日上午10時在計劃網站公佈。獲取錄的學員將於8月中獲發游泳套裝，並可透過本計劃的網上報名系統報讀泳班。除了提供免費游泳課程，計劃夥伴海洋公園推出名為「習泳小勇士：網上教室」的網上互動學習平台，透過有趣的小遊戲帶出訂立目標及培養健康生活習慣的訊息，歡迎初小學童登入暢玩：https://www.jc-learntoswim.hk/hk/little-swimmer-zone/。

每位出席率達80% 以上（共 20 堂計，即出席了16堂課或以上）的學員將會獲得電子證書，當中同時成功通過指定游泳項目挑戰及完成「習泳小勇士：網上教室」活動的學員更可以參加在海洋公園水上樂園舉辦的「習泳小勇士：暢遊新體驗」特別水上活動。

中國香港游泳總會會長王敏超表示，過去三年的疫情，令學童減少了外出及參與運動的機會。他期望透過計劃讓更多初小學生接觸游泳運動，特別是來讓自基層的學童，可以掌握基本游泳技巧和求生技能，鍛鍊健康的體魄，長遠享受游泳對身心帶來的好處，推動香港整體游泳文化發展。

累計15000學生學懂游泳

賽馬會小學生習泳計劃於2016年首度推出，吸引逾15,000名初小學生參加並學懂基本游泳技能。第二期計劃獲米高菲比斯慈善基金會（Michael Phelps Foundation）擔任計劃顧問，向參加計劃的本地教練分享教授游泳的經驗及心得。