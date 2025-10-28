「賽馬會樂載耆蹤」計劃 支援社區長者 促進與社會連繫

有關計劃於2023年開展，現已擴展至全港18區。馬會董事陳智思致辭時表示，「計劃」透過社福機構及地區組織主動接觸社交及支援網絡不足的長者，並採用香港大學研發的評估工具，了解他們的服務需要，繼而提供或轉介合適的服務，全面照顧長者的身心靈需要，助其重新連繫社區。

此外，計劃為合資格和有需要的長者改善家居環境。通過了解長者的日常生活習慣和所面對的挑戰，計劃夥伴為他們提供簡單家居維修、更換有安全隱患的日常電器、安裝提升家居安全的輔助設備等，協助長者建立安全的居住環境，減低家居意外風險，讓他們可以舒適、自主地居家安老，預計可惠及超過30,000名長者，其中逾15,000個長者住戶可受惠於家居環境改善服務。

計劃與政府大數據相輔相成

勞工及福利局長孫玉菡昨致辭時表示，本港現在面對高齡化的挑戰，若長者獨居、雙老或多老同住，而並沒有社交網絡、沒有社區支援，那便是問題。「樂載耆蹤」計劃與今年政府推出利用社會福利署、醫管局及房屋署的大數據，尋找一些風險高的老友記，事實上是相輔相成的；在公共房屋的大數據基本上都能找到被認為風險較高的長者，但若居住在「三無大廈」、偏遠地區等的長者，則有賴「樂載耆蹤」的配合，找到一些隱蔽長者。將來若有機會，當局可探討是否能讓手上的大數據結合「樂載耆蹤」，提升效率。

