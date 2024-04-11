「賽馬會童亮館」擴展至五區 全方位支援基層幼童及其家長

兒童的幼年發展對日後成長至關重要。然而基層幼童往往缺乏機會和資源去展現他們的天賦潛能，不但影響其健康成長，長遠更有可能延續跨代貧窮。有見及此，由香港賽馬會慈善信託基金主導推行的「賽馬會童亮計劃」結合醫護、教育及社福跨專業協作，為六歲及以下的基層幼童創造一個富啟發性、教育意義和兒童友善的環境。

計劃旗下的「賽馬會童亮館」現擴展至五個較多基層兒童的地區，分別位於九龍城、深水埗、沙田、屯門和元朗。這個全港首創的社區平台為幼童、家長及學校提供延伸學習及社區網絡支援。五間全新「賽馬會童亮館」於今天（4 月 11 日）開幕，並由政務司副司長卓永興、馬會主席利子厚、立法會議員兼「賽馬會童亮計劃」 諮詢委員會召集人霍啟剛主持啟動禮。

利子厚在致辭時表示，馬會一向重視教育及人才培訓，積極透過多方協作及創新思維，為不同背景及能力的人士，提供平等學習機會。「賽馬會童亮館」不但設備完善，更是跨專業協作的社區活動空間，讓基層幼童透過遊戲， 促進全人健康成長。同時亦為教師及家長提供培訓，並按照所收集的數據，加強支援有需要的家庭。

「賽馬會童亮計劃」自 2017年起全方位地支援深水埗和元朗區共32間幼稚園 的基層幼童，並於2022年將服務擴展至九龍城、沙田及屯門三區。計劃第二階段預計於 2027 年讓逾 7 萬名幼童及其家長、約 280間幼兒學校受惠，並希望能為業界起示範作用，亦為兒童發展政策規劃提供參考。