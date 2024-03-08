「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」開幕　梁卓偉：計劃目的是拉闊社會對成功定義

「賽馬會鼓掌 • 創『成功』你程論壇」今日(8日)開幕，爲期2日的論壇在香港會議展覽中心舉行，匯聚多位來自香港和海外的知名講者，探討青年的生涯發展需要。論壇是「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」旗下的大型活動，計劃自2015年由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，以協助青年人由學校順利過渡至工作世界。出席論壇開幕禮的嘉賓包括民政及青年事務局長麥美娟、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉，以及「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」督導委員會主席施穎茵。梁卓偉表示，「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」是一個馬會慈善信託基金策劃多年的計劃，獲審批撥款近10億港元。他指社會開始認同多元出路能夠活出豐盛人生，而計劃的目的就是拉闊社會對成功的定義。