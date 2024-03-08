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2024-03-08 15:59:32

「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」開幕　梁卓偉：計劃目的是拉闊社會對成功定義

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「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」開幕　梁卓偉：計劃目的是拉闊社會對成功定義

「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」開幕　梁卓偉：計劃目的是拉闊社會對成功定義

「賽馬會鼓掌 • 創『成功』你程論壇」今日(8日)開幕，爲期2日的論壇在香港會議展覽中心舉行，匯聚多位來自香港和海外的知名講者，探討青年的生涯發展需要。論壇是「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」旗下的大型活動，計劃自2015年由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，以協助青年人由學校順利過渡至工作世界。出席論壇開幕禮的嘉賓包括民政及青年事務局長麥美娟、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉，以及「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」督導委員會主席施穎茵。梁卓偉表示，「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」是一個馬會慈善信託基金策劃多年的計劃，獲審批撥款近10億港元。他指社會開始認同多元出路能夠活出豐盛人生，而計劃的目的就是拉闊社會對成功的定義。

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至於今日的主題演講，由經濟合作暨發展組織(OECD)教育與技能局主任Andreas Schleicher，探討未來的教育如何成就學生探索多變的未來。他分享「學生能力國際評估計劃」 (PISA)最新的研究數據，提及有關香港學生的幸福感和職業發展的研究結果。他建議學校可採取更主動角色，讓學生更早認識未來工作世界，讓他們對多元出路有更多理解， 從而促進職學接軌，並提高學生的幸福感。

論壇的其他環節還包括，由商界及新興行業角度分析未來世界對「人才」及「工作」的 定義及期望、探討如何啟發青年人探索生涯抱負、如何透過有系統性的介入框架，支持 青年人由學校過渡至未來的工作世界，以至如何透過有效的職專教育為不同職志興趣的 青年人，提供公平機會和優質的多元出路，為社會解鎖多元人才。 此外，會場亦設有40個由青年主導設計的主題展覽及50多項舞台表演，以及一系列互動工作坊和交流環節。參加者更可於現場即席製作專屬於自己的CV360，一份包涵個 人價值觀、態度、技能及知識的履歷。論壇詳情可按此

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