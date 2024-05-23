「走塑」實施滿月 7千食肆七成改用綠色餐具

管制即棄塑膠新法例實施至今已1個月，環境及生態局透露，當局走訪超過7,000間食肆，適應期的首月已有約七成轉用非塑膠餐具；超過5,000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例更超過九成。而環保署將於未來數月的適應期，繼續集中於宣傳教育，提供建議和資訊，協助企業符合新法例。
管制即棄塑膠新法例自4月22日開始實施，環境及生態局指，樂見業界全力配合「走塑」。當局走訪超過7,000間食肆，適應期的首個月已有約七成轉用非塑膠餐具，主要大型連鎖食肆已全面轉用；仍未轉用的食肆主要是希望在適應期內用完受規管產品的存貨，避免浪費，只有小部分仍在尋找合適的替代餐具供應商。
當局亦已走訪逾5,000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例達逾九成。大型連鎖食肆已不會主動向外賣客人提供即棄餐具，部分會收取約1至2元餐具費，約七至八成的外賣客人選擇不要即棄餐具。
走訪的小型食肆中，約一成外賣不提供餐具，近七成的中小型食肆繼續免費提供即棄餐具，收取費用的中小型食肆則大部分收取一至兩元。一成至七成的外賣客人不需要即棄餐具。該局認為，絕大部分市民逐漸適應和接受使用可重用餐具並養成「走塑」的習慣，情況令人鼓舞。
就替代餐具的安全問題，該局重申，香港品質保證局會邀請供應商提交非塑膠餐具的質量及安全相關證書或文件，以及把附有這些證書或文件的非塑膠餐具分列出來供參考，預計可在今年7月於「綠色餐具平台」推出。