「走塑」實施滿月 7千食肆七成改用綠色餐具

管制即棄塑膠新法例實施至今已1個月，環境及生態局透露，當局走訪超過7,000間食肆，適應期的首月已有約七成轉用非塑膠餐具；超過5,000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例更超過九成。而環保署將於未來數月的適應期，繼續集中於宣傳教育，提供建議和資訊，協助企業符合新法例。

管制即棄塑膠新法例自4月22日開始實施，環境及生態局指，樂見業界全力配合「走塑」。當局走訪超過7,000間食肆，適應期的首個月已有約七成轉用非塑膠餐具，主要大型連鎖食肆已全面轉用；仍未轉用的食肆主要是希望在適應期內用完受規管產品的存貨，避免浪費，只有小部分仍在尋找合適的替代餐具供應商。