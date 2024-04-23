「走塑」首天 小食店趁適應期清存貨 連鎖快餐店：試行一周外賣客少一半 酒店業界促加強向旅客宣傳

首階段管制即棄塑膠餐具及產品昨首日實施，有連鎖快餐店在收銀處擺出外賣餐具收費告示，並指試行餐具收費及改用木餐具一周後，外賣客少一半；基於管制設半年適應期，有小食店望於期內用完塑膠餐具存貨，亦有指未找到替代品，「供應商話未有貨」。有市民料「走塑」引致食肆加價，期望當局引入更多環保兼成本低的物料。另有酒店業界希望政府於口岸加強宣傳工作，讓旅客知悉「走塑」新安排。
首階段管制下，膠柄棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等即棄塑膠生活用品和汽球棒、熒光棒、派對帽等常見於節慶的即棄塑膠產品限制銷售，市民到餐廳堂食，將不再獲發即棄塑膠餐具，住酒店亦不獲免費提供即棄塑膠洗漱用品；商家可善用法例實施後的6個月適應期，盡快用完受管制塑膠產品存貨。
食肆走塑進度不一
即棄塑膠餐具被禁，部分食肆已提早準備替代餐具，若顧客需要則需額外付款購買，一般收1至2元一份。其中連鎖快餐店大家樂試行外賣餐具收費和改用木餐具一星期，發現有住宅區分店外賣及堂食比例有改變。集團總監趙樂思指，措施實施後外賣客少一半，當中只有四分一付款要餐具；她覺得顧客普遍接受安排，但轉用非塑膠外賣餐具成本是增加了，故最理想還是顧客可以自攜餐具。
除連鎖快餐店外，香港仔有部分食肆已準備好替代的即棄環保餐具。茶餐廳店員詹先生表示，該舖因知道走塑在即，早在2月已沒有訂購即棄塑膠餐具，措施首日派發紙餐具和飲管，稱暫未有顧客反映紙餐具難用；他又指轉用新餐具後成本增加1元，但他強調不會轉嫁顧客，「再加價就無人買，無人買點經營」。同樣位於香港仔的一間小食店昨日仍使用即棄塑膠餐具和碗。店主陳先生估計剩餘的塑膠餐具可用到6月，希望在適應期完結前清貨，「盡用啦，唔係都要掉」；他又指暫未找到塑膠餐具的替代品，指供應商話未有貨，他相信因近期多間食肆都轉用餐具。
市民憂走塑致加價
另外，啟德一個地盤有午飯供應商，繼續向工友提供木筷子和塑膠匙羹，有工人表示不會自備餐具，指地盤很污糟，且他們常在地盤席地進食，若沒有即棄餐具，會非常不便。他又指，「日後不可用膠餐具，我也不知道怎麼辦」，但不介意轉用紙或木餐具，「最緊要用得到。」有買外賣的市民洪先生則認為若買食物回家吃的話，不論轉用紙或木餐具也影響不大，但他擔心「走塑」後引致食肆加價，「依家經濟唔好，加價唔太好」，他認為當局可嘗試推出措施減輕食肆餐具成本，如資助回收商進行即棄餐具回收和再造；或由創科局引入既環保成本又低的物料等。另有不少市民認為，要另外購買一些使用不方便的餐具不合理，會嘗試自備餐具。
酒店成本增近兩成
酒店方面，首階段「走塑」下，酒店不能免費提供膠柄牙刷、膠梳、膠樽裝水等用品。尖沙咀一間有約490間房的酒店，超過一半用品「走塑」，如梳洗物品轉為竹或紙製物品，而酒店於一、兩個月內會用完塑膠梳洗物品的所有存貨。負責人表示，酒店計劃在房內安裝飲水機，進一步減少使用膠樽；而採用環保梳洗物品，整體成本短期內增加近兩成，預料一年增加30萬元成本，但認為可以接受，不會因而調高房價。他希望政府在口岸加強宣傳工作，讓旅客知悉「走塑」新安排。
環保署：第二階段未定推行日期
環保署指，6個月適應期間環保署不會對違規業務執法，並會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡；適應期後仍會採取宣傳教育先行的模式。環境及生態局長謝展寰亦表示，商家可善用法例實施後的6個月適應期，盡快用完受管制塑膠產品存貨，毋須浪費，呼籲市民「未來6個月仍見到食肆提供膠餐具也不用驚訝。」
第二階段措施的具體推行日期未定，但當局已預告，會在第二階段全面禁止食肆向堂食和外賣顧客提供即棄塑膠餐具，另亦會進一步禁止商戶銷售和免費供應膠枱布、牙線棒及多環膠圈套(用作捆綁罐裝飲品的膠圈)等物品，以及禁止免費供應耳塞。