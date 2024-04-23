「走塑」首天 小食店趁適應期清存貨 連鎖快餐店：試行一周外賣客少一半 酒店業界促加強向旅客宣傳

首階段管制即棄塑膠餐具及產品昨首日實施，有連鎖快餐店在收銀處擺出外賣餐具收費告示，並指試行餐具收費及改用木餐具一周後，外賣客少一半；基於管制設半年適應期，有小食店望於期內用完塑膠餐具存貨，亦有指未找到替代品，「供應商話未有貨」。有市民料「走塑」引致食肆加價，期望當局引入更多環保兼成本低的物料。另有酒店業界希望政府於口岸加強宣傳工作，讓旅客知悉「走塑」新安排。 首階段管制下，膠柄棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等即棄塑膠生活用品和汽球棒、熒光棒、派對帽等常見於節慶的即棄塑膠產品限制銷售，市民到餐廳堂食，將不再獲發即棄塑膠餐具，住酒店亦不獲免費提供即棄塑膠洗漱用品；商家可善用法例實施後的6個月適應期，盡快用完受管制塑膠產品存貨。

食肆走塑進度不一 即棄塑膠餐具被禁，部分食肆已提早準備替代餐具，若顧客需要則需額外付款購買，一般收1至2元一份。其中連鎖快餐店大家樂試行外賣餐具收費和改用木餐具一星期，發現有住宅區分店外賣及堂食比例有改變。集團總監趙樂思指，措施實施後外賣客少一半，當中只有四分一付款要餐具；她覺得顧客普遍接受安排，但轉用非塑膠外賣餐具成本是增加了，故最理想還是顧客可以自攜餐具。 除連鎖快餐店外，香港仔有部分食肆已準備好替代的即棄環保餐具。茶餐廳店員詹先生表示，該舖因知道走塑在即，早在2月已沒有訂購即棄塑膠餐具，措施首日派發紙餐具和飲管，稱暫未有顧客反映紙餐具難用；他又指轉用新餐具後成本增加1元，但他強調不會轉嫁顧客，「再加價就無人買，無人買點經營」。同樣位於香港仔的一間小食店昨日仍使用即棄塑膠餐具和碗。店主陳先生估計剩餘的塑膠餐具可用到6月，希望在適應期完結前清貨，「盡用啦，唔係都要掉」；他又指暫未找到塑膠餐具的替代品，指供應商話未有貨，他相信因近期多間食肆都轉用餐具。

詹先生