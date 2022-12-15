「起底」法首宗判刑　27歲客服助理認披露前女友資料判囚8個月

27歲客戶服務資深男助理與前女友分手後，去年10月在不同交友軟件和社交平台多次冒認前女友，披露其姓名、相片、住址及電話等個人資料。他早前承認7項在未獲同意下披露個人資料罪，今日於沙田裁判法院被判監8個月，這亦是自2021年10月8日「起底」新條文生效後，首宗判刑案件。

辯方今求情指，被告犯案是因當初事主懷孕，被告冀組織家庭，最終卻分手收場。被告覺得受騙且心靈受創，遂做出不理智及鹵莽行為。辯方坦言，被告在情緒管理方面確有待改善，形容事件是悲劇，被告已深感後悔，願向事主道歉及接受心理治療，希望事主原諒他。辯方希望法庭以緩刑方式處理。惟裁判官指，在資料被披露後，事主不斷被滋擾，創傷報告亦顯示，事後她心理受困擾須轉工，及刪除所有社會媒體帳戶，事件亦令她的家人等受影響，事主對此深感內疚。裁判官認為即時監禁是唯一適合選擇。