「足球名校」董之英疏忽遲報學界賽遭DQ 致歉冀酌情

董之英因教職員疏忽，今屆學界賽事報名截止後一日才遞交申請，被拒絕參賽。(仁濟醫院董之英紀念中學官網)

被視為「足球名校」的仁濟醫院董之英紀念中學連續17年於沙田及西貢區甲組足球賽奪得冠軍及6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍、曾出產歐陽耀冲、李毅凱、潘沛軒等多名港腳，惟該校因教職員疏忽，今屆賽事報名截止後一日才遞交申請，被拒絕參賽，校方指如於本屆賽事缺席，該校需從甲組第二組別重新開始，意味今明兩個學年失去學界精英賽參賽資格。校方向足球學生及家長致以萬二分歉意，冀主辦方酌情處理該校參賽申請。

董之英素有「學界皇馬」等美譽，多年來培育出32名加入港超聯的校友，中學和足總於2023年攜手合作推行「董之英足球計劃」，屬全港唯一把專業及有系統性的足球訓練融入中學的正規課程。合作計劃為期10年，旨在為有志於足球運動發展的青少年提供優質的正規學術培訓。

校方昨表示因教職員疏忽，致在截止日期後的一天(3日)才提交表格，上周五（13日）被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納其逾期申請。董之英為上屆沙田及西貢區甲一組足球賽冠軍，今屆該區的甲一組分組表未包含董之英。

恐失兩年精英賽資格 稱學生無辜

如果董之英本屆缺席，重新參賽需被從第二組賽事重新打上第一組別，意味最快兩年後才能重獲學界精英賽參賽資格。校方稱，如今屆缺席沙田及西貢區賽事，將讓球員「辛苦訓練的每一滴汗水都變得毫無意義」，更稱「無辜的足球學生卻要被迫經歷此等痛苦與失望」令人痛心，為向賽事主辦方提出酌情處理表達誠意，同時向足球學生和家長致歉，校方今午將舉辦「足球學生及家長心聲分享會」。

