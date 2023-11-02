「跨境通辦」發布超過50項網上政務服務 「智方便」可直接使用廣東省政務服務

粵港政務服務「跨境通辦」合作成果發布會今日(2日)舉行，港府公布第一階段跨境服務；並與廣東省政府簽署《粵港政務服務「跨境通辦」合作協議》。粵港兩地政府首階段分別提供超過50項網上跨境通辦政務服務供兩地市民使用；而「智方便」與「廣東省統一身份認證平台」亦已完成對接，香港居民可用「智方便」享用多項廣東省政務服務。

兩地政府分別推出「跨境通辦」專題網站和服務專區，讓身處香港和大灣區内地城市的市民和企業，無須親身跨境，可隨時在網上辦理兩地政務服務。在香港服務方面，首批提供跨境通辦的本港政府部門涵蓋稅務局、公司註冊處、警務處等9個部門，提供稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件、人才入境申請、福利及教育、醫療健康等超過50項跨境服務。

通過「智方便」直接登入廣東省政務服務網

而廣東省政府跨境通辦政務服務就設養老、就業、交通、安居、企業等範疇的服務，已登記廣東省政務服務的香港居民，可通過「智方便」直接登入廣東省政務服務網和「粵省事」手機程式，更方便快捷使用廣東省各項政務服務。

境內設置「跨境通辦」自助服務機

另外，兩地政府分別會在對方境內設置「跨境通辦」自助服務機。廣東省政府首部「粵智助」自助機，現已設置在長沙灣的庫務大樓內，即日起開放供市民使用。至於香港「跨境通辦」自助服務機，目前仍處於研發及試用階段，初步計劃會設有掃描及列印等功能，目標首部自助機會在明年首季於廣州市推出，並逐步覆蓋大灣區内地9個城市。