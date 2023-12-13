《運輸基建發展藍圖》出爐 「三鐵三路」新布局 北港島線擱置 南港島西段縮水 林世雄：審時度勢非走數

為配合北部都會區發展，政府提出最新的「三鐵三路」及「二鐵一路」方案。昨公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》(下稱《藍圖》)，列出近40個交通基建項目，其中20個項目預計在未來10年落成。運輸及物流局料項目能滿足本港至2046年及以後的運輸及交通需求。至於《鐵路發展策略2014》曾提出興建北港島線則「失蹤」，南港島線西段則放棄採用重鐵。局長林世雄否認「走數」，認為需要「審時度勢」視乎人口及經濟狀況作考慮。

至於北港島線項目則暫時擱置。局方指，由於部分大型發展項目，如交椅洲人工島及北部都會區，將長遠改變居住和就業人口分布，故預期港島線仍可繼續應付需求，至2046年都沒有擴展北港島線的迫切性。對於兩個項目均告「失蹤」，林世雄否認走數，強調鐵路規劃是審時度勢，視乎當時的人口及社會發展；預計北港島線在2046年前都沒有迫切需要，故把資源用在需求殷切之處，認為做法合適。

政府曾於《鐵路發展策略2014》提出南港島線西段的規劃工作，新公布的《藍圖》指，由於沿線地勢起伏大，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，考慮到運輸及成本效益皆不理想，故計劃放棄重鐵。政府正研究會否有合適的替代運輸系統，冀明年決定合適的技術方案。林世雄表示，正朝中型鐵路方向研究及考慮，走線最終有變動，車站也圍繞在人口密集地方，強調會視乎市民需要，以及就業情況而定。

中鐵線接駁九龍塘站有效分流

此外，《藍圖》勾勒「三鐵三路」的最新走向。其中全長17公里的「中鐵線」由元朗錦田途經葵涌，連接九龍塘。局方建議在荃景圍、荃灣東北部及葵涌東北部設置中途站，屆時市民可轉乘荃灣線。局方亦建議在梨木樹邨附近，以及石蔭和石籬一帶附近各設一個車站，料可服務逾13萬居民。局方料，乘中鐵線往返錦上路及九龍灣的行程預計由43分鐘減少至約32分鐘。局方又指，曾研究不同走線方案，包括只接駁荃灣站、荔景站或美孚站，惟結果顯示接駁至九龍塘站更有效分流屯馬綫錦上路至荃灣西站路段的乘客，且能接駁東鐵綫和觀塘綫。港深西部鐵路連接洪水橋至前海，初步建議由屯馬綫洪水橋站附近出發，途經厦村和流浮山車站，跨越后海灣經深圳灣介入前海。至於將軍澳南延線將由康城站向南延伸至將軍澳第137區的地底車站。

至於「兩鐵一路」則包括「北環線東延線」、「新界東北線」及「北都公路」，其中新界東北線由粉嶺通往香園圍，北環線東延線由古洞站連接新界東北線的坪輋站，料邊境口岸將由2個增至6個。

此外，為加強北部都會區與港島連接，運輸及物流局副秘書長黃珮玟表示，會在香港中部和西部各增設一條鐵路，即中鐵線和港島西至洪水橋鐵路。在港島東面中部和西面，亦會加設兩個往返兩個都會區的運輸走廊。

項目時間跨度長未能預料造價

對於項目造價，林世雄表示，發展藍圖跨越時間相當長，未必能準確預算部分項目造價，故現時不適宜提供相關數字。他續指，有些項目已在建造中，部分在1至2年內申請撥款，當項目成熟後局方會提供數字。他又指，有些鐵路項目例如接駁洪水橋至前海的項目，會研究是否有機會讓內地供應商承造。當局會按每一項目的特性，考慮是否有空間讓港鐵以外的供應商參與。