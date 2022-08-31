「遙距營商計劃」支援中小企數碼轉型 助本地鞋履品牌應對疫下業務危機

疫情期間，企業面對前所未有的經營挑戰，只有善用科技推動自身業務增長的企業，才能捱得過疫情掌握未來發展的鑰匙。有見及此，創新科技署於2020年年中在防疫抗疫基金下推出「遙距營商計劃」，以支援企業在疫情期間，透過資訊科技方案繼續營運和提供服務。計劃讓超過22,000間企業受惠，當中涵蓋零售、餐飲及款待、進出口貿易、服務業、教育及培訓等不同行業，成功令企業開拓遙距業務，在疫情下得以繼續營運。

創新科技署在疫情之初，透過防疫抗疫基金推出「遙距營商計劃」，旨在資助企業採用資訊科技方案，在疫情期間繼續營運和提供服務。由於企業對計劃的反應非常踴躍，計劃曾先後兩次增加撥款同時容許企業提交第二次申請，以期為更多的合資格企業提供資助。

在2020年5月至10月申請期間，計劃共接獲逾38,000宗申請，約百分之九十五來自中小企業。當中約35,000宗申請獲批，成功獲批並已開展的項目約26,000宗，涉及的總資助額約17億港元，至今已發放超過14億港元的資助額。香港生產力促進局（下稱生產力局）作為此計劃的秘書處，在計劃的不同階段均積極協助獲資助企業，包括舉行網上研討會、提供一對一免費諮詢等服務等，務求讓獲資助企業盡快取得資助落實計劃。

Dr. Kong Footcare Limited是獲得計劃資助額$30萬元上限的資助企業，市場策劃及推廣部總監吳嘉麗女士接受本報訪問時表示，「作為香港本地品牌之一，公司一直以來零售業務均表現穩定，亦不斷擴展公司零售業務。早在2019年，我們已萌生開發網上商店的念頭。當完成相關計劃書後，不幸疫情來襲，公司的零售銷售數字大跌。我們見到創新科技署推出『遙距營商計劃』，就像是見到一線曙光，即時申請參加。」