「金巴」散工向2內地客索賄助無票登車 官斥影響香港聲譽判囚10周

廉政公署早前落案起訴一名港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）散工，控告他於去年疫情期間向兩名旅客索賄1,000元，以協助二人在沒有有效車票情況下登車過境，由香港返回珠海。(資料圖片)

廉政公署早前落案起訴一名港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）散工，控告他於去年疫情期間向兩名旅客索賄1,000元，以協助二人在沒有有效車票情況下登車過境，由香港返回珠海。被告今日（19日）在西九龍裁判法院承認控罪，被判囚10星期。

36歲被告吳光龍為港珠澳大橋穿梭巴士（香港）有限公司（港珠澳巴）時任散工，承認一項代理人索取利益罪名，及一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。主任裁判官徐綺薇於判刑時指案情嚴重，案件涉及內地旅客，被告行為影響香港國際聲譽，考慮量刑時有需要維護香港廉潔公正。主任裁判官亦下令被告向港珠澳巴支付等值人民幣500元的港幣（即港幣540元）。