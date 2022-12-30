「金沙之光 — 古蜀文明展」 國家大力支持 古蜀文物首次香港展出

近年經常聽到有關三星堆文物重大發現的報導，如今港人亦有機會可以欣賞於廣漢三星堆出土的珍貴國家級文物，並與香港本土的出土文物作對比，以探索在四千多年前，香港和成都兩地文化的相似的地方。

由即日起至2023年3月29日，大家可以前往九龍公園的香港文物探知館專題展覽廳，欣賞由古物古蹟辦事處與成都金沙遺址博物館合辦，三星堆博物館及成都文物考古研究院協辦的「金沙之光 — 古蜀文明展」。是次為發展局與國家文物局自11月中簽訂《關於深化文化遺產領域交流與合作的框架協議書》後，首個雙方合作於香港舉辦的大型國家級文物展覽，將展出70多件由四川省成都金沙及廣漢三星堆遺址出土的珍貴國家級文物，當中包括14件首次來港的一級國家文物。如珍貴的「太陽神鳥」金箔（複製品）及多件金器、銅人頭像、有領玉牙璧、四節玉琮、「虎食人」石像，以及青銅兵器等。

展覽更特別獲國家文物局批准，精選七件於香港出土的文物，包括石鉞、石戈、石環和石牙璋等同場展出，讓市民可將兩地文物作對比，探索這些文物的相似之處，從而展示中華古文明的「多元一體性」。古物諮詢委員會主席蘇彰德於展覽開幕禮後表示，日後將繼續與國家文物局及國內不同省市商討深化合作，將各地不同文物帶到香港展覽，亦會將香港的文物於內地各省市展出，同時更會尋求於發掘及研究等不同領域加強交流合作。