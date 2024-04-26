「金鎗六十」出戰冠軍一哩賽再奪冠將創造歷史 練馬師呂健威稱：馬王一生人一遇

世有伯樂，然後有千里馬，但遇上神級賽駒卻可遇不可求。今年8歲的三屆馬王「金鎗六十」將於周日再度出戰富衛保險冠軍一哩賽(1,600米一級賽)，若再次奪冠，將第四度揚威此賽兼摘下其第11項一級賽桂冠，再度為香港馬壇創造新紀錄。坊間或認為8歲賽馬已屬「老馬」，練馬師呂健威表示，馬匹的健康狀態並不是由年齡定奪，他亦能感受牠的競賽意慾強大，操練時亦表現出愈戰愈勇，有信心在此次賽事奪標，並笑指「佢可能係我一生人練馬之中嘅一遇。」

「金鎗六十」賽駒生涯戰績彪炳，是香港賽馬史首匹連續三年奪得香港馬王殊榮的馬匹；至今已在港取得26場頭馬，冠絕其他香港賽駒，並為全球累積獎金最高的賽駒，達1.658億港元；在國際評分達到出道以來最高的126分，在2023年浪琴世界最佳馬匹年終排名居第六，排名為香港賽駒最高。 本港所有年屆11歲的賽駒必須退役，部分8、9歲馬匹便被形容為「老馬」，之前就傳出8歲的「金鎗六十」將於本月跑畢最後一仗後退役。呂健威則形容「金鎗六十」是一匹「神級」馬，在去年12月再次摘下浪琴香港一哩錦標，在該賽事中三連奪冠。雖然賽後牠曾因左前腿受傷休賽逾3個月，但康復後依然狀態大勇，為準備周日的賽事兩度試閘，每天進行操練，「(操練時)不斷加壓佢都承受得到，尤其是接近出賽嘅時候佢一路都嚟得好好。」

造就神級馬王 呂健威︰金鎗六十先天潛質優秀 65歲的呂健威、今年是從騎和從練生涯踏入第48個年頭，他形容「以我練馬生涯嚟講，(牠)可以講係我練出嚟最好嘅馬。」造就神級馬王實有賴呂健威多年來努力，他卻謙稱，不敢邀功，並憶述當年在拍賣會初見2歲大的「金鎗六十」，其體格「就好似一個運動員，手長腳長唔會話好笨拙，因為兩歲嘅馬其實仲未定型，可能有啲馬係好肌肉型或者有高矮，但佢個形態就好瀟灑。」他續指，「金鎗六十」先天潛質優秀，訓練不難，體能優越，比賽優勢在於加速時爆發力強勁，且馬房團隊亦有很大功勞，更指相信有生之年再難訓練出第二隻馬王，造就馬王要講求「天時地利人和」，並指「佢可能係我一生人練馬之中嘅一遇。」

問及多年的相處點滴，呂透露，愛駒相當有靈性，「佢真係好乖，佢都試過輸，馬伕同我講返，佢(之後)都有啲唔開心，好似垂頭喪氣咁。」同時亦相當有個性，領地意識極強且聰明，平日只允許馬伕一人入馬房照料，其他人只能在外侍候。 周日舉行的富衛保險冠軍賽馬日，今年有11匹海外馬匹上陣，比去年多3匹，是自2018年首次舉辦以來最多海外馬匹參賽的一屆。呂健威指，樂見海外馬匹來港參賽，認為能提升到香港的賽馬水平，「海外練馬師都好有名氣，競爭會大咗，所以要接受咁大嘅挑戰，我哋自己嘅練馬水平都要提高，對我哋幫助好大。」