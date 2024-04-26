「金鎗六十」寶刀未老 爭富衛保險冠軍一哩賽四連冠 練馬師呂健威稱：馬王一生人一遇

三屆馬王「金鎗六十」周日將於沙田馬場角逐總獎金高達2千2百萬港元的富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽），力爭破紀錄取得該項賽事的四連冠。香港馬匹退役年齡為11歲，令不少人提出疑問，為何要讓這匹8歲老馬繼續征戰呢？練馬師呂健威有不同看法，他指馬匹的健康情況不是由年齡定奪，能感受到「金鎗六十」的競賽意慾強大，仍熱愛比賽，有信心在此次賽事再次奪標。

練馬師呂健威形容「金鎗六十」是一匹「神級」馬兒，在去年12月已摘下浪琴香港一哩錦標三連冠，雖賽後因左前腿受傷休賽逾3個月，但康復後依舊狀態大勇，此次賽前已兩度試閘，每天進行操練，「（操練時）不斷加壓佢都承受得到，尤其是接近出賽嘅時候佢一路都嚟得好好。」

早前曾有消息傳出，年屆八歲的「金鎗六十」將於今年4月跑畢最後一仗後退役。

「馬王」的誕生講求天時地利人和

「以我練馬生涯嚟講，可以講係我練出嚟最好嘅馬。」多連冠背後的幕後功臣是現年65歲的呂健威，生涯踏入第48個年頭，問及馬王是如何練成。他表現得相當謙虛，笑說不敢邀功，認為「金鎗六十」先天潛質優秀，訓練難度不大，且馬房團隊有一定功勞，又指有生之年難練出第二隻馬王，要講求「天時地利人和」才能造就一代馬王的誕生，「佢可能係我一生人練馬之中嘅一遇。」

呂健威表示，「金鎗六十」體能優越，比賽優勢是在於加速時爆發力強勁，他憶述，當年在拍賣會上初見2歲大的「金鎗六十」，形容其體格「就好似一個運動員，手長腳長唔會話好笨拙，因為兩歲嘅馬其實仲未定型，可能有啲馬係好肌肉型或者有高矮，但佢個形態就好瀟灑。」

問及相處多年的生活點滴，呂健威說，「金鎗六十」相當有個性，領地意識極強且聰明，平日只允許馬伕一人進入馬房照料，其餘人等都只能在外侍候。他又指，愛駒相當有靈性，「佢真係好乖，其實佢都試過輸過，馬伕都會同我講佢都有啲唔開心，好似垂頭喪氣咁。」