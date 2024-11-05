「銀髮經濟工作組」研每月推折扣鼓勵留港 林健鋒倡辦派對畀長者「識新朋友」

由政務司副司長卓永興領導的「促進銀髮經濟工作組」，將在周四(7日)召開首次會議，並計劃在2025年上半年制定推進的項目及措施，工作組將在5個範疇推出措施，包括促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」 、推廣「銀色財務及保障安排」、釋放「銀色生產動力」。

卓永興在立法會經濟發展事務委員會政策簡報會上指，香港未來人口高齡化，政府統計處預測65歲或以上的銀髮人口將從2023年的164萬人增加至2043年的267萬，佔總人口的百分比將由 2023年的22.8%增加至2043年的35.0%。屆時，超過三分之一的香港人口將會是銀髮人口，相關市場潛力不容忽視，長者樂齡產品和服務需求不斷擴大，開拓新的產品和服務可滿足長者需要，提升其生活質素，更帶來商機，培育經濟增長點。