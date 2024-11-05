熱門搜尋:
美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-05 18:04:17

「銀髮經濟工作組」研每月推折扣鼓勵留港 林健鋒倡辦派對畀長者「識新朋友」

分享：
由政務司副司長卓永興領導的「促進銀髮經濟工作組」，將在周四(7日)召開首次會議 （中通社資料圖片）

由政務司副司長卓永興領導的「促進銀髮經濟工作組」，將在周四(7日)召開首次會議 （中通社資料圖片）

adblk5

由政務司副司長卓永興領導的「促進銀髮經濟工作組」，將在周四(7日)召開首次會議，並計劃在2025年上半年制定推進的項目及措施，工作組將在5個範疇推出措施，包括促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」 、推廣「銀色財務及保障安排」、釋放「銀色生產動力」。 

卓永興在立法會經濟發展事務委員會政策簡報會上指，香港未來人口高齡化，政府統計處預測65歲或以上的銀髮人口將從2023年的164萬人增加至2043年的267萬，佔總人口的百分比將由 2023年的22.8%增加至2043年的35.0%。屆時，超過三分之一的香港人口將會是銀髮人口，相關市場潛力不容忽視，長者樂齡產品和服務需求不斷擴大，開拓新的產品和服務可滿足長者需要，提升其生活質素，更帶來商機，培育經濟增長點。

adblk6
六合彩十大幸運投注站｜數據截至2024年4月4日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣福道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上水石湖墟（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜九龍灣德福（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜觀塘廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上環干諾道西（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜尖沙咀漢口道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜荃灣青山道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜屯門市廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜中環士丹利街（am730製圖）

經民聯議員林健鋒關心在現今北上熱潮下，不少長者離港消費及外遊，「無法阻止他們」，關注當局如何創造銀髮誘因如何吸引長者留港消費，他又建議舉辦「派對、唱歌、飲酒、跳舞」活動，吸引長者參加「認識不同新朋友」。

商務及經濟發展局副局長陳百里指，將會與商界研究，每月推出長者促銷及折扣活動，提供誘因鼓勵長者留港消費，又指香港正面對結構及周期性挑戰，但相信隨着減息，留港消費更便宜。至於林健鋒提出的「長者聯誼」提議，陳百里未有作出回應。
 

萊特維健金至NMN32000鑽石級抗老組合 萬寧出位價只限11月8日

 
 