「長洲覆核王」郭卓堅不滿遭銀行終止帳戶 申司法覆核不獲受理

人稱「長洲覆核王」的郭卓堅於1月中接獲招商永隆銀行通知，將於農曆年初五終止其銀行帳戶。郭指該帳戶為其用作收取綜援金用，已被頒令破產的郭未能及時向破產管理署申請准許開立新銀行帳戶。郭質疑因該分行經理不贊同其政治主張而刁難他，遂就此入稟申請司法覆核。法官今日（6日）頒下判詞指，郭提出之挑戰屬私法，有關決定屬商業性質，亦是郭與銀行間之事宜，拒絕受理申請。

申請人郭卓堅；筨辯人招商永隆銀行分行經理翁俊釗。

銀行於信中沒有提及因答辯人不喜歡其政治主張

法官於判詞指，申請人稱於招商永隆銀行開戶逾20年，以該帳戶收取綜援金。申請人指於2023年1月16日接獲銀行來信通知，將於同月26日即農曆年初五當天終止其銀行帳戶，申請人指因沒有銀行開業，令他不能於2月1日收到綜援金，申請人為破產人士，他須等候破產管理署批准後才能開立新戶，故此他可能須挨餓數天。

申請人指答辯人因不贊同其政治主張，以及不喜歡他經常提出司法覆核挑戰政府而刁難他，而根據《基本法》第35條，香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟，申請人遂入稟提出司法覆核。

法官於判詞指出，本申請明顯屬私法，為申請人與銀行之間事宜，有關決定無疑屬商業決定。法官指銀行於信中沒有提及因答辯人不喜歡其政治主張，申請人亦沒有提供基礎支持其法。法官續指銀行於1月中去信通知，申請人尚有兩星期時間開立帳戶，或嘗試聯絡銀行或答辯人，查詢能否保留帳戶或給予時間開立另一帳戶。法官最終拒絕受理申請，並不作訟費命令。