「長洲覆核王」郭卓堅指被「無理狙擊」　已退還油塘公屋遷回長洲

人稱「長洲覆核王」的郭卓堅早前就「廢針紙」提司法覆核，成功挑戰政府，上月遭報章指居於長洲東堤小築多年，從沒有入住在2019年獲編配的油塘油麗邨公屋單位，涉濫用公屋。房屋署昨日(1日)證實已收回有關公屋單位，被問到有否牽涉違規行為等，署方則指涉及個人私隱，不方便透露。

稱主動寫信交還單位

郭卓堅接受查詢時指，單位由自己主動交還，指自己獲編配該單位以來，鮮有在該處居住，但強調自己符合申請及居住公屋的資格，交還單位原因「係因為唔想攪到啲(房署)職員，場官司一贏就鬼殺咁嘈，賣咗報紙之後，我已經主動寫信交還間屋。」惟他批評有關報道「無理狙擊」，而自己提司法覆核只是為民請命，但確實因投訴被調查，房署職員還勸他「唔好咁傻主動放棄」。

郭卓堅透露，現時正租住長洲單位，因油麗邨公屋單位位置在山頂處，附近缺乏購物點，每每要花逾1小時下山購買日用品，而且道路太斜，不能使用輪椅上落。他期望能輪候長洲有公屋單位空置時，能遷至長洲公屋。

房署：已收回公屋單位

房署回覆傳媒查詢表示，就郭卓堅個案，署方已收回有關公屋單位。至於為何郭卓堅於2019年獲配公屋，署方稱由於涉及個人私隱，不方便透露其他資料。而為確保公屋資源妥善運用、分配給真正有需要人士，房屋署前綫管理人員會透過日常屋邨管理措施和突擊家訪；對懷疑個案，房屋署會作深入調查，如證實租戶違反租約，會採取適當的租約管理行動。

早前報道曾指，郭卓堅2019年獲編配位於油塘的公屋單位，並長期交由一名女子居住，自己則居於前妻名下的長洲單位。