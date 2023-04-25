「開心香港」開鑼！頭炮周六30蚊睇戲 美食市集嘉年華音樂匯演陸續有來

繼早前向全球展現香港疫後新魅力的「你好，香港！」後，特區政府昨再公布「開心香港」活動，但今次主要目標是香港市民，打頭陣為本周六(29日)舉行的「全港戲院日」，當日戲飛費劃一30元；而周六起至6月底將在各區舉行美食市集，首場在灣仔會展舉行，市民免費入場。另外，海洋公園將設免費光影匯演，曼聯青年足球隊亦會來港交流等。財政司長陳茂波表示，初步開支為2,000萬元，強調要加強鞏固現時復甦的經濟，令香港在復甦路上行更「穩些、順些」，又稱「整個社會開心樂觀時，大家互相之間感染，整個社會積極正面一點。」 陳茂波於2月預算案提出舉辦「開心香港」(Happy Hong Kong)活動，昨公布一系列節目，頭炮是香港戲院商會於本周六(29日)舉行的「全港戲院日」，當日觀眾可以劃一票價30元，到戲院觀賞任何格式及種類的電影；長者首場優惠票價如低於30元將維持不變。當日戲票將於本周四(27日)早上11時起發售，戲院票房每人每次最多買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

美食市集門票明起派發 至於首場免費入場的美食市集會以環球美食為主題，於本周六、日在灣仔會展舉行，預計有100個檔戶參與，須憑票入場，共10萬張門票於明日起在18區民政事務署諮詢中心派發；隨後兩場市集則無需門票，預計各有50個檔戶。第二場市集於5月6至7日在沙田大會堂廣場及沙田公園舉行，以華夏美食及香港懷舊地道美食為題；第三場市集則於6月3至4日在觀塘VESSEL發現號舉行，以亞洲美食及美酒佳餚為主題。 海洋公園周六晚免費入場 灣仔海濱嘉年華 另外，海洋公園於6月3日至24日期間，逢周六舉辦「Chill all night活動」，每晚讓5,000名訪客免費入場，包括光影匯演及音樂騎師打碟等表演。旅發局亦在7至8月期間多個周末，在灣仔海濱舉行海陸嘉年華，屆時會有表演團體作舞蹈、音樂、街頭表演等演出，期間維港每晚亦會上演特別版「幻彩詠香江」燈光匯演。另外，暫定約2萬名獲中、小學及特殊學校提名的家長或學生每人可獲香港迪士尼樂園免費門票2張。 至於體育活動，當局邀得曼聯U16青年隊於8月訪港，進行為期一星期的文化及足球交流活動，並與本港年輕足球精英進行兩場友誼比賽。6月18日在西九文化區於會舉行「2023奧運日暨杭州2022年亞運會趣味跑——體育嘉年華」，場內設體育示範和體驗、遊戲攤位、杭州亞運專區等。



2千萬開支主要用於美食市集 財政司長陳茂波指，「開心香港」活動內容豐富，希望市民共享同樂，同時支持經濟復甦，但不會排斥旅客參與。而各項活動初步開支為2,000萬元，他解釋，大部分活動由籌辦機構出資，毋須公帑資助，有關開支主要用作美食市集。 陳茂波又指，本港過去3年經歷不少挑戰，惟自從與內地海外通關後，香港作為盛事之都的優勢重新展現，本港經濟正步入復甦，雖然今年首2個月出口仍然下跌，但消費增長較強，有助抵禦出口經濟的下行壓力。 對於相關預算對香港經濟的刺激作用，以及如何說服市民認為是用得其所時，陳茂波指，要加強鞏固現時復甦的經濟，令到香港在復甦路上行更「穩些、順些」。他又指，政府推動經濟復甦有多方面，其中消費券共耗費300億元，料有0.6%的經濟提振作用；斥資2,000萬元的「開心香港」活動若有經濟增長亦是「0.00」之後的事，「但係咪咁樣就唔值得做呢？生活除咗工作、賺錢生活外，其實都希望過得開心愉快啲。」 民政及青年事務局長麥美娟則指，「開心」很難有KPI(關鍵績效指標)，但認為美食市集越多人參加越好，相信市民參與「開心香港」活動後都有愉快心情。