「開研」今開幕 香港紡織及成衣研發中心與H&M基金會盼推動紡織及時裝業可持續發展 (大會提供)

環保概念可融合生活，我們身上穿著的衣服亦不例外。香港紡織及成衣研發中心(HKRITA)與 H&M 基金會今日(4日)宣佈研究空間「開研」(Open Lab)正式開幕，盼促進對話及知識共享，致力透過可持續的技術，改變紡織及時裝業發展。

開研」位於將軍澳創新園的先進製造中心，佔地2萬平方尺，既是研發空間，亦是促進對話及知識共享的平台。「開研」由兩大部分組成：包括端對端升級回收(upcycling)生產線「創研坊」，為業界提供工業規模的技術示範和試驗，當中由人工智能驅動的智能服裝回收分類系統負責回收，並透過Green Machine 2.0將廢舊織物的聚脂和棉混紡進行大規模的分離，每日回收量可達1噸。