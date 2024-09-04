「開研」今開幕 香港紡織及成衣研發中心與H&M基金會盼推動紡織及時裝業可持續發展

環保概念可融合生活，我們身上穿著的衣服亦不例外。香港紡織及成衣研發中心(HKRITA)與 H&M 基金會今日(4日)宣佈研究空間「開研」(Open Lab)正式開幕，盼促進對話及知識共享，致力透過可持續的技術，改變紡織及時裝業發展。
開研」位於將軍澳創新園的先進製造中心，佔地2萬平方尺，既是研發空間，亦是促進對話及知識共享的平台。「開研」由兩大部分組成：包括端對端升級回收(upcycling)生產線「創研坊」，為業界提供工業規模的技術示範和試驗，當中由人工智能驅動的智能服裝回收分類系統負責回收，並透過Green Machine 2.0將廢舊織物的聚脂和棉混紡進行大規模的分離，每日回收量可達1噸。
另一部分而組合研究空間「時尚未來研究所」則專注開發早期技術方案，其首個項目「耕織計劃」所設立的生產線，令水耕棉花種植至紡紗製衣的整個流程均不受地域限制。
開幕標誌紡織及時裝業發展重要里程
香港紡織及成衣研發中心主席楊敏賢表示，開研正式開幕，標誌着紡織及時裝業發展的重要里程，進一步推動業界邁向可持續且具有韌性的未來。她又提到，「開研」的核心理念是促進科研成果於業界的應用，在創新及科技基金的支持下，HKRITA致力透過各項有關計劃資助的頂尖科研技術，開發可持續及可擴展的解決方案，應對氣候變化所帶來的挑戰,造福香港社會、本地企業、區域性供應商，以至全球品牌。
H&M 基金會 Strategy Lead Christiane Dolva補充，全賴支持機構的強大網絡、共享知識，以及探索未知的勇氣，才能令「開研」可以成事。透過提供安全的合作空間、關鍵的基建設施和充滿活力及鼓勵性的社群，HKRITA出色的團隊聯同其
別具遠見的合作夥伴，達成這項創舉；HKRITA對業界的未來發展感到興奮，並期待看到這些突破性的解決方案，協助推動紡織及時裝可持續發展，甚至進一步擴展至更廣泛的領域。