「開聲體」口述影像服務延續3年 續助視障人士「看」比賽

世界盃成全城熱話，視障人士亦可樂在其中。香港失明人協進會自2020年起獲賽馬會資助，提供「開聲體」體育口述影像服務，為賽事提供聲音直播，細緻描述比賽場面，令視障球迷亦可「觀賽」。

賽馬會「開聲體」計劃由2020年開始，在疫情下仍就足球、籃球及七人欖球賽事安排體育口述影像服務，並讓視障人士有機會親身入場欣賞精彩賽事。

香港失明人協進會副會長陳志剛表示，在上月舉行的香港國際七人欖球賽，不少參加者指從無想像過能夠親身參與這個享負盛名的國際盛事，故感謝「開聲體」計劃提供協助。

本身是足球評述員李德能則擔任「開聲體」計劃顧問，提供開辦體育口述影像服務培訓課程。他指，培訓時數超過40小時，理論課堂之外，更著重實習課，畢竟口述影像需要實戰經驗，評述越多，進步越大。

第一屆評述班畢業生梁浩瑋則分享，因受眾為視障人士，體育口述影像會更專注於描述畫面或是比賽場地上當刻發生的情況，並以客觀及簡潔的語句配以口述影像技巧將視覺資訊傳入視障人士耳中。

為讓更多視障人士受惠，賽馬會「開聲體」續獲賽馬會慈善信托基金支持，將會延續三年的服務，除了希望將體育口述服務延伸到更多的體育項目外，更會積極推動視障人士親身「做」運動，開拓體育義工網絡，配對彼此達致共同運動，齊齊健康的目標。

香港失明人協進會今日亦發布「體育口述影像服務參考指引」，結集體育口述影像員的實務經驗及視障參加者的意見回饋，期望為日後有志加入「開聲體」服務的大眾提供較為清晰的參考，讓他們在提供服務前有更好的「明燈」指導方向。