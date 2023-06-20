【限時快閃】「醫健號」走勻全港 向市民推廣醫健通

政府近年大力發展醫健通，為公私營醫護機構提供平台互通電子健康紀錄，務求協助醫護人員更全面地了解病人的健康狀況，以提供適切及更有效率的醫護服務；同時讓市民通過醫健通eHealth手機程式輕鬆掌握各項健康資訊及自己和家人的健康紀錄，隨時隨地自主管理健康。

醫健通最近以「健康未來 隨時隨地 一手掌控」為最新宣傳主題，為了接觸更多市民，更首推流動健康車「醫健號」，於6月17至30日到訪全港各區近30個熱點，無需預約，免費為市民量度健康數據、登記醫健通及下載手機程式，並介紹手機程式的各項功能。活動首兩天，流動健康車「醫健號」已分別於銅鑼灣及將軍澳出動，市民反應熱烈，紛紛參與「醫健號」活動，在流動健康車量度健康數據並使用手機程式輸入數據，領取精美紀念品。

免費量度健康數據服務

「醫健號」不但協助市民登記醫健通及下載醫健通eHealth手機程式，車上亦設有免費量度體重指數（BMI）及血壓的服務。完成檢查後，工作人員會指導市民將健康數據輸入至手機程式，同時向市民簡單介紹程式的各項功能，例如隨時瀏覽健康資訊，查閱敏感、藥物、及覆診預約等健康紀錄。