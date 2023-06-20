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2023-06-20 12:00:00

【限時快閃】「醫健號」走勻全港 向市民推廣醫健通

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【限時快閃】「醫健號」走勻全港 向市民推廣醫健通

政府近年大力發展醫健通，為公私營醫護機構提供平台互通電子健康紀錄，務求協助醫護人員更全面地了解病人的健康狀況，以提供適切及更有效率的醫護服務；同時讓市民通過醫健通eHealth手機程式輕鬆掌握各項健康資訊及自己和家人的健康紀錄，隨時隨地自主管理健康。

醫健通最近以「健康未來 隨時隨地 一手掌控」為最新宣傳主題，為了接觸更多市民，更首推流動健康車「醫健號」，於6月17至30日到訪全港各區近30個熱點，無需預約，免費為市民量度健康數據、登記醫健通及下載手機程式，並介紹手機程式的各項功能。活動首兩天，流動健康車「醫健號」已分別於銅鑼灣及將軍澳出動，市民反應熱烈，紛紛參與「醫健號」活動，在流動健康車量度健康數據並使用手機程式輸入數據，領取精美紀念品。

免費量度健康數據服務

「醫健號」不但協助市民登記醫健通及下載醫健通eHealth手機程式，車上亦設有免費量度體重指數（BMI）及血壓的服務。完成檢查後，工作人員會指導市民將健康數據輸入至手機程式，同時向市民簡單介紹程式的各項功能，例如隨時瀏覽健康資訊，查閱敏感、藥物、及覆診預約等健康紀錄。

「醫健號」首日在銅鑼灣出動，市民反應踴躍。

「醫健號」首日在銅鑼灣出動，市民反應踴躍。

派發精美紀念品

除了提供以上服務，「醫健號」亦為市民準備了精美紀念品，包括實用環保袋以及消毒液噴霧瓶。市民只需要現場登記醫健通、安裝手機程式、使用健康管理功能輸入健康數據、讚好醫健通FacebookInstagram專頁，即可獲贈紀念品一份，先到先得，送完即止。

「醫健號」活動無需預約，費用全免，歡迎市民攜同親友一起到場參加，建立更全面、私隱受保障的個人終身電子健康紀錄，開展一站式管理自己和家人健康的新模式！

「醫健號」免費為市民量度體重指數（BMI）及血壓。

「醫健號」免費為市民量度體重指數（BMI）及血壓。

醫健通流動健康站「醫健號」日程表

日期＼時間 12:00-15:00 16:30-20:00
6月20日 (二) 北角七姊妹道 鰂魚涌太古坊
6月21日 (三) 美孚荔枝角公園 長沙灣幸福商場
6月22日 (四) 新蒲崗Mikiki 樂富廣場
6月23日 (五) 觀塘駿業街 九龍灣臨興街
6月24日 (六) 尖沙咀海防道臨時街市 旺角朗豪坊
6月25日 (日) 馬鞍山利安邨羅馬廣場 大圍港鐵站
6月26日 (一) 沙田排頭村 石門京瑞廣場
6月27日 (二) 屯門市廣場 元朗千色匯後
6月28日 (三) 上水商務印書館 (龍琛路) 大埔新達廣場
6月29日 (四) 荃灣眾安街 葵涌廣場
6月30日 (五) 秀茂坪邨秀暉樓 油塘嘉榮街1號
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