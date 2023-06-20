【限時快閃】「醫健號」走勻全港 向市民推廣醫健通

政府近年大力發展醫健通，為公私營醫護機構提供平台互通電子健康紀錄，務求協助醫護人員更全面地了解病人的健康狀況，以提供適切及更有效率的醫護服務；同時讓市民通過醫健通eHealth手機程式輕鬆掌握各項健康資訊及自己和家人的健康紀錄，隨時隨地自主管理健康。
醫健通最近以「健康未來 隨時隨地 一手掌控」為最新宣傳主題，為了接觸更多市民，更首推流動健康車「醫健號」，於6月17至30日到訪全港各區近30個熱點，無需預約，免費為市民量度健康數據、登記醫健通及下載手機程式，並介紹手機程式的各項功能。活動首兩天，流動健康車「醫健號」已分別於銅鑼灣及將軍澳出動，市民反應熱烈，紛紛參與「醫健號」活動，在流動健康車量度健康數據並使用手機程式輸入數據，領取精美紀念品。
免費量度健康數據服務
「醫健號」不但協助市民登記醫健通及下載醫健通eHealth手機程式，車上亦設有免費量度體重指數（BMI）及血壓的服務。完成檢查後，工作人員會指導市民將健康數據輸入至手機程式，同時向市民簡單介紹程式的各項功能，例如隨時瀏覽健康資訊，查閱敏感、藥物、及覆診預約等健康紀錄。
派發精美紀念品
除了提供以上服務，「醫健號」亦為市民準備了精美紀念品，包括實用環保袋以及消毒液噴霧瓶。市民只需要現場登記醫健通、安裝手機程式、使用健康管理功能輸入健康數據、讚好醫健通Facebook或Instagram專頁，即可獲贈紀念品一份，先到先得，送完即止。
「醫健號」活動無需預約，費用全免，歡迎市民攜同親友一起到場參加，建立更全面、私隱受保障的個人終身電子健康紀錄，開展一站式管理自己和家人健康的新模式！
醫健通流動健康站「醫健號」日程表
|日期＼時間
|12:00-15:00
|16:30-20:00
|6月20日 (二)
|北角七姊妹道
|鰂魚涌太古坊
|6月21日 (三)
|美孚荔枝角公園
|長沙灣幸福商場
|6月22日 (四)
|新蒲崗Mikiki
|樂富廣場
|6月23日 (五)
|觀塘駿業街
|九龍灣臨興街
|6月24日 (六)
|尖沙咀海防道臨時街市
|旺角朗豪坊
|6月25日 (日)
|馬鞍山利安邨羅馬廣場
|大圍港鐵站
|6月26日 (一)
|沙田排頭村
|石門京瑞廣場
|6月27日 (二)
|屯門市廣場
|元朗千色匯後
|6月28日 (三)
|上水商務印書館 (龍琛路)
|大埔新達廣場
|6月29日 (四)
|荃灣眾安街
|葵涌廣場
|6月30日 (五)
|秀茂坪邨秀暉樓
|油塘嘉榮街1號