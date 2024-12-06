「雙雄」墮馬 任內頻甩轆 楊潤雄曾遭特首點名批評

政府兩大政策局長突易帥，林世雄和楊潤雄分別被免去運輸及物流局長，和文化體育及旅遊局長一職，在爭議聲中結束於今屆政府僅兩年半的局長生涯。兩人發表離任聲明，林世雄稱在不同崗位為香港服務是「一生中最大的光榮」；楊潤雄則指「兩年半內盡心盡力」。「雙雄」任期內多爭議，楊潤雄尤甚，包括球王美斯無落場、啟德郵輪碼頭交通大混亂等，更被李家超在施政報告中點名批評。

林世雄在離職聲明中指自己1983年加入政府，至2022年成為問責官員；期間在不同崗位為香港服務，「是我一生中最大的光榮」。他感激中央政府的信任和行政長官的支持，同事和業界的幫助，能「以運輸及物流局局長一職完成四十年公務生涯，我深感榮幸。」又祝願新任局長一切順利。

楊潤雄則對於能擔任首屆文體旅局長感到榮幸，並指「兩年半內盡心盡力」；又感激局方同事並肩作戰，和問責團隊成員的支持。他亦相信羅淑佩與團隊會堅守崗位，為香港發展而努力。他在任免消息公布後不久，便在社交媒體發文，指「謝謝大家關心，天空海闊，踏上人生另一階段」。 盛事頻出意外 美斯失場最經典 「雙雄」墮馬，事出突然，卻又有跡可尋。政圈早流傳李家超有意撤換局長，只是未獲中央肯首，其中一人便是楊潤雄。現年61歲的楊潤雄政務官出身，曾在不同決策局任職，至2017年獲委任為教育局長，2022年出任文化體育及旅遊局長。

疫後掌管文體旅局的楊潤雄，本是責任重大，執掌盛事活動，助港經濟復甦，惟過程中頻頻「甩轆」。其中球王美斯在大球場的表演賽中未有出場，成為國際醜聞，因表演賽獲得政府「M」品牌的贊助，被坊間質疑港府監管不力。另外，還有啟德郵輪碼頭的交通問題、除夕煙花倒數同因交通安排欠妥當而致內地旅客滯留口岸，令他和林世雄成為眾矢之的。李家超更在新一份施政報告中，點名批評其《創意產業藍圖》未如期公布。 至於林世雄，他在1986年加入政府，任職助理工程師，先後在土木工程拓展署和發展局任職，2022年獲委任運輸及物流局長。他在啟德郵輪碼頭和除夕煙花倒數中，與楊潤雄同「孭鑊」。此外，他任內亦發生機場電腦故障；九號風球停地鐵，致大量旅客滯留機場等事件。