「離開就是離開」 卸任後或到校分享 帶考察團 林鄭月娥：不對下屆政府提意見

特首林鄭月娥的任期僅餘10多天，昨出席任內最後一次行政會議。她表明自己不會為下屆政府政策提意見，但會考慮低調與青年分享「北部都會區」構想或帶領考察團。她另外接受專訪時稱，兩名兒子都不在港居住，而買樓的錢已足夠她租樓至終老，故認為毋須在港置業。

林鄭月娥昨出席任內最後一次行政會議，會前被傳媒問及卸任後會否就她提出的「北部都會區」政策，向新一屆政府提供意見。她指自己做事原則是若不在該崗位就不作評論，僅因過往「(自己)愈做愈高級，可以管轄屬下的工作，所以作為政務司司長或行政長官，我對於發展局的工作都非常上心、非常關注」。

她稱，「離開就是離開」，所以不會就每個政策為下屆政府提意見，但會考慮到學校與青年分享當時「北部都會區」構想，或者帶領考察團，但會低調進行。

本屆政府最後一次行會，但仍未處理公務員薪酬調整，林鄭月娥指，聽到社會上很有爭議，如由即將離開政府的班子考慮，或許不是最理想的做法，所以決定留給下屆政府處理，「讓它可決定一件對它未來管治有一定影響力的事件。」她又稱，薪酬調整亦會追溯到今年4月1日生效，相信行會和立法會何時通過都沒有實際影響。

公務員總工會主席馮傳宗認為，若太遲決定公務員薪酬調整水平不理想，因非政府機構如跟隨公務員調整僱員薪金，亦會受影響；惟他補充，交由新一屆政府處理已成事實，相信新政府會再諮詢公務員團體，重新評估6大考慮因素，他會收集會員意見再表達。