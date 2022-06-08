「電梯大王」胡法光逝世　享年98歲

人稱「電梯大王」的菱電集團創辦人、港協暨奧委會名譽副會長胡法光上周六(4日)離世，享年98歲。

胡法光兒子、中華總商會副會長胡曉明表示，父親離世前年屆近百歲，幾天前已有心理準備，家人心情平靜。胡曉明指，父親為人非常謙厚，不遺餘力培養他與弟弟胡亮明，亦培育不少出色人才，受人敬佩；他又表示，父親回歸前是「三料議員」，身兼區議員、市政局及立法局議員，以機場諮詢委員會主席身份，參與興建赤蠟角機場；亦曾是九龍城寨清拆特別委員會主席。他指父親一生「愛國愛港」，在商界、工程界及政界均有貢獻。

港協暨奧委會深感哀痛

胡法光先後與麥理浩等3位港督共事，回歸前亦出任港事顧問以及做過全國政協委員。胡法光多年來亦積極參與體育發展，曾任足總、南華體育會主席，曾獲頒大紫荊勳章。港協暨奧委會發稿表示哀悼，對胡法光離世深感哀痛，並感謝他對本港體育界的重大貢獻。

林鄭： 胡法光成就卓著備受商界敬重

行政長官林鄭月娥亦對胡法光辭世表示深切哀悼。她說胡法光是成功企業家，成就卓著，備受商界敬重，又指他上世紀長期熱心參與公共和社會服務，曾任立法局議員、市政局議員、香港事務顧問等不同公職，積極促進香港持續發展。林鄭又指，胡法光對體育運動充滿熱誠，多年來尤其支持各個體育協會的活動，對本港體育發展貢獻良多。他在2016年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。